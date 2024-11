Advierte Canacintra que si no se detiene la inseguridad, Culiacán va a colapsar económicamente

Se tiene que detener la inseguridad que se vive en la entidad sino Culiacán va a colapsar económicamente, Mazatlán está funcionando, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en este municipio, Sergio Rojas Velarde.

“En Culiacán la situación económica hablando de los negocios es complicada con todos estos cierres, estos cortes, esta inseguridad que ha habido, pero bueno, aquí en Mazatlán estamos funcionando, obviamente ha habido disminución en el tema turístico por el tema de las carreteras, pero en el tema industrial está funcionando, estamos operando, las mercancías se están moviendo”, añadió Rojas Velarde.

“Y que no suelten el tema de seguridad es lo que pedimos, ...los que tenemos negocio en Culiacán nos podemos dar cuenta que a raíz de un suceso como el que sucedió el domingo en la noche entra otra vez la psicosis en los consumidores por llamarlo así, entonces no llevan a sus hijos a las escuelas, no consumen, no salen, no salen por la noche y esa psicosis dura varios días hasta que ya la gente vuelve a retomar su actividad normal y vuelve a ver otro suceso, entonces tenemos que detener esto sino Culiacán va colapsar económicamente”.

Añadió que se debe tener total empatía con los empresarios por lo que está pasando y se espera blindar a Mazatlán para que se siga trabajando bien.

Tras salir de la reunión privada que sostuvo la Intercamaral de Mazatlán con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, el dirigente empresarial expresó que la Presidenta Municipal está preocupada y ocupada en el tema de seguridad y va apoyar.

“Yo le pedí personalmente que sesionara el Consejo Municipal de Seguridad Pública, me dijo que sí, esperemos que sesionemos dentro de este mismo mes o a principios de diciembre”, añadió Rojas Velarde.