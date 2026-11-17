Una disminución en la importación de vehículos, menor movimiento de mercancías por el puerto y una reducción en la llegada de pasajeros por vía aérea son algunos de los indicadores que mantienen en alerta al sector empresarial de Mazatlán, que prevé un 2027 retador para la economía local.

Sergio Rojas Velarde, vicepresidente nacional de Proyectos Especiales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), expuso que el cierre de 2026 muestra retrocesos en distintas actividades económicas, por lo que consideró necesario que autoridades y representantes de los sectores productivos trabajen en conjunto para establecer estrategias de recuperación.

En el movimiento portuario, detalló que la importación de vehículos nuevos procedentes de Asia registra una disminución de más de 18 mil unidades respecto al año anterior, equivalente a una caída del 15 por ciento. Entre las posibles causas mencionó los aranceles y las regulaciones aplicadas a este tipo de unidades.

También señaló una reducción superior a las 30 mil toneladas en las exportaciones realizadas a través del puerto de Mazatlán, lo que representa alrededor de 15 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.

A este panorama se suma el movimiento aeroportuario, donde se reportan más de 72 mil pasajeros menos respecto a 2025, una disminución aproximada del 5 por ciento.

En contraste, el arribo de cruceros presentó un incremento, al pasar de 67 a 96 embarcaciones recibidas en el periodo comparado, lo que representa un crecimiento del 43 por ciento.

Sin embargo, Rojas Velarde consideró que hace falta conocer cuántos pasajeros realmente desembarcan y cuánto consumen durante su estancia en el puerto.

“Nos no ayuda mucho decir que tenemos más cruceros, lo que necesitamos es saber cuánta gente está llegando a Mazatlán con exactitud, una tasa de desembarco”, expresó.

El empresario consideró necesario establecer indicadores que permitan conocer el porcentaje de cruceristas que bajan de las embarcaciones y cuánto consumen en restaurantes, comercios y establecimientos turísticos, para diseñar estrategias que permitan aprovechar mejor esta actividad.

Respecto a las perspectivas para 2027, señaló que uno de los principales factores que deben atenderse es la inseguridad, debido a sus repercusiones en la actividad económica y la confianza para invertir y visitar el destino.

“Y el tema más importante es el tema de la violencia, es el tema que se tiene que atacar porque si no, no vamos a tener un desarrollo económico aquí en Mazatlán”, advirtió.

Rojas Velarde también manifestó preocupación por la capacidad de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, pues aunque existen programas de apoyo a través de la Secretaría de Economía, los recursos disponibles resultan insuficientes ante la cantidad de negocios que solicitan respaldo.

“Se abren las bolsas, se hace una apertura de bolsa para apoyo económico para pymes, por ejemplo, sin embargo, esta bolsa es insuficiente, se acaba muy rápido”, indicó.

Añadió que las condiciones para acceder a créditos de la banca privada también representan una dificultad para algunos negocios, debido a los requisitos que deben cumplir, por lo que consideró necesario ampliar los mecanismos de apoyo para las empresas de los distintos sectores productivos.

Sobre el próximo año, mencionó que el incremento al salario mínimo también representará un reto para los empresarios, debido al aumento de los costos de operación, aunque reiteró que están a favor de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

Finalmente, llamó a reunir a representantes de la industria, el turismo, el sector restaurantero, hotelero y autoridades para definir acciones que permitan enfrentar el panorama económico.