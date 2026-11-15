Advierte Conferencia del Episcopado Mexicano escenarios de violencia, corrupción y división en el País

México vive escenarios sociales y políticos muy complicados causados por la violencia, la división, la presencia del crimen organizado, la corrupción generalizada y leyes que quieren silenciar las voces disidentes, manifestó la Conferencia del Episcopado Mexicano.

“Somos conscientes de que vivimos escenarios sociales y políticos muy complicados causados por la violencia, la división y la presencia del crimen organizado, corrupción generalizada, pugnas políticas que polarizan, confunden y generan división en la sociedad y leyes que que quieren silenciar las voces disidentes y críticas”, añadió en su mensaje tras su asamblea de noviembre, realizada en el Estado de México la semana pasada.

“Ante estos problemas que atraviesa nuestra patria nos preguntamos ¿cuál debe ser la actitud de todos los creyentes? La respuesta la encontramos en la primera carta de San Pedro que nos exhorta a mantenernos firmes en la fe, y con San Pablo que nos dice: para poder resistir en los momentos difíciles y quedar definitivamente victoriosos es necesario revestirse con la armadura de Dios, la batalla no la libramos solos, ni con armas físicas, sino también espirituales y poniendo toda la confianza en Dios”.

El mensaje fue leído por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, durante una misa este domingo en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, quien agregó que para lograr lo anterior es necesario dar un nuevo impulso a la Iglesia que peregrina en México de acuerdo con el proyecto global de pastoral que recuerda que a todos les corresponde recomenzar desde Cristo, ya que Él es la verdad que se tiene para comunicar al México de hoy.

“Hay que volver a Jesús, hay que conocerlo como si fuera la primera vez que oimos hablar de Él, hay que recuperar sus palabras como buenas y como nuevas, hay que redescubrir la pasión que envolvió a aquellos primeros hombres que lo escucharon y que transformaron sus vidas por Él, en sus palabras vivas y frescas encontraron un tesoro por el que todo lo demás podía ser dejado de largo”, expresó Monseñor.

“Hacemos un llamado especial a reavivar el don de la fe, recordando que todo lo que nace de Dios vence al mundo y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe”.

Espinosa Contreras recalcó que ante los desafíos que hoy se enfrentan, los obispos de México son conscientes de que el anuncio del Evangelio es su gran aporte.

“Como Iglesia continuadora de la misión de Jesús defendamos la dignidad de la persona en su magnífica humanidad, queremos caminar junto con las víctimas de la violencia y de la injusticia, con las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos y por quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos y las causas sociales”, subrayó ante decenas de feligreses, religiosas y religiosos.

“Su sufrimiento interpela nuestra conciencia cristiana y nos compromete a ser una Iglesia cercana, solidaria y constructora de la paz. Testigos de una fe valiente y comprometida han sido y siguen siendo los mártires de Cristo Rey”.