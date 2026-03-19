$!Advierte Conselva riesgo de ‘bancarrota hídrica’ en Sinaloa por sobreexplotación del agua

MAZATLÁN._ Un escenario cada vez más preocupante en materia de agua es el que enfrenta Sinaloa día con día con señales claras de sobreexplotación, la cual hace que la entidad avance hacia una “bancarrota hídrica”, advirtió Conselva, Costas y Comunidades.

Durante rueda de prensa en el marco del Día Mundial del Agua, Sandra Guido Sánchez, directora ejecutiva de esta asociación, explicó cómo este concepto, impulsado por organismos internacionales, describe un punto de colapso en los sistemas hídricos, en donde la extracción supera de manera sostenida su capacidad de recarga.

En este sentido, detalló que, a diferencia de términos como “crisis hídrica” o “estrés hídrico”, que pueden ser temporales, la “bancarrota hídrica” implica un estado permanente, resultado de años de sobreexplotación, mala gestión y degradación ambiental, lo que plantea un panorama complejo para Sinaloa.

“Ya no es suficiente hablar de crisis o estrés hídrico; se necesitaba un término que describiera el colapso del sistema,. La bancarrota hídrica describe un punto irreversible, donde ya no se puede regresar a las condiciones anteriores”, comentó.

“No es un evento aislado, sino un patrón prolongado de sobreexplotación del agua, donde en Sinaloa es el mayor consumidor de agua en el País, y eso es un tema grave”.

Guido Sánchez comparó el sistema del agua con una cuenta bancaria, en donde las entradas corresponden a la recarga natural a través de lluvias, acuíferos y ecosistemas, mientras que las salidas son el consumo en actividades como agricultura, industria y uso urbano.

Señaló que Sinaloa ya presenta indicadores alarmantes, entre los que destaca que la entidad es uno de los mayores consumidores de agua del País, con un uso concentrado principalmente en la agricultura, lo que representa alrededor del 94 por ciento del total.

“Sinaloa es el mayor consumidor de agua en el País, y eso es un tema grave, donde el 94 por ciento del agua se destina a la agricultura. Estamos extrayendo el doble de agua de lo que ingresa a las presas”.