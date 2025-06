Advierte Cruz Roja que tomará medidas legales contra quienes se hagan pasar por voluntarios

Ante los recientes casos de gente que se ha hecho pasar por personal de Cruz Roja para botear en las calle, la titular en la Delegación Mazatlán, Elizabeth Sánchez, indicó que tomarán medidas legales contra quienes sean sorprendidos pidiendo dinero en nombre de la institución, pues cada año existe esta acción.

Señaló que la fecha para que los voluntarios de Cruz Roja salgan a botear a la calle finalizó el 31 de mayo, y solamente se había estado haciendo en la Caseta de Mármol; por lo que cualquier persona que siga haciendo está actividad será denunciada ante la autoridad.

“No hemos tenido muchos reportes nosotros. Detectamos uno en particular por parte de uno de nuestros voluntarios que vio a una señora en Plaza Acaya; entonces ya mandamos a nuestro Coordinador de Socorro, platicó con ella, le pedimos amablemente que eso no lo hiciera y esperemos que así siga. Pero sabemos que no es la única, siempre hay gente que cada año es lo mismo”, dijo Sánchez Carrillo.

Añadió que serán las autorizaciones pertinente quienes se encarguen de definir cuál sería la sanción para dichos infractores, pues lo único que ellos han hecho en principio es hablar con las personas y pedirles amablemente que ya lo hagan; sin embargo, esto muchas veces no funciona.

“La naturaleza de nuestra institución nos dice que nosotros no somos personas delictuosas, al contrario, buscamos la armonía, estamos para ayudar. Lo único que hacemos es que nos acercamos con las personas de manera amable para que no lo hagan, pero si esto es frecuente o se sigue presentando, sí tendríamos que tomar medidas legales, porque tampoco es justo ni para la ciudadanía ni para Cruz Roja”.

SOCORRISTAS TOMAN PROTOCOLOS ANTE EMERGENCIAS VIOLENTAS

Por otro lado, Elizabeth Sánchez comentó que ante la ola de violencia que sigue afectando al estado de Sinaloa, los socorristas de Cruz Roja están tomando todas las medidas y protocolos establecidos para no exponerse ante un hecho de impacto, ya que por mes atienden un promedio de entre cinco y ocho personas baleadas o heridas por navajas.

“Afortunadamente tenemos protocolos y tampoco ha sido tan fuerte la situación de la violencia o al menos en los casos que hemos recibido. Por supuesto que sí nos ha llegado gente baleada y de diferentes situaciones; sin embargo, de acuerdo a los protocolos, buscamos siempre para atender una situación de este tipo, ir escoltados, la ambulancia nunca va sola, al menos que nos lleguen ya directamente a la delegación, al área de urgencias, donde sí los atendemos lo más rápido posible y los trasladamos a donde se tengan que trasladar”.