Advierte Educación Vial sobre uso de indebido de faros potentes en vehículos

En respuesta a las quejas ciudadanas por la presencia de vehículos que circulan con luces extremadamente potentes y llegan a deslumbrar a los conductores, la Dirección de Educación Vial de Mazatlán lanzó un llamado a respetar el Reglamento de Tránsito y evitar la instalación de este tipo de aditamentos.

Ante las constantes denuncias por parte de los mazatlecos ante la presencia cada vez mayor de este tipo de iluminación vehicular en el puerto, el titular de la dependencia, Carlos Ordóñez Sandoval expresó que además de estar prohibidos, representan un riesgo significativo para la seguridad vial.

Ordóñez Sandoval señaló que el artículo 66 del Reglamento de Tránsito establece que los automóviles deben portar únicamente dos faros delanteros, provistos con luces alta y baja, de color blanco, simétricas y colocadas a la misma altura, norma que garantiza que la iluminación del vehículo sea suficiente para la conducción.

“Dentro del reglamento no está permitido traer este tipo de luces ni faros buscadores, como le dicen. Los faros buscadores los utilizan las personas que van a cazar y salen a campo y que, a veces los utilizan dentro de la ciudad y está prohibido”, comentó.

El funcionario informó que las luces no reglamentarias, como faros de niebla, los de carecería y los llamados ‘faros buscadores’, suelen instalarse por moda y como accesorio extra.

Sin embargo, su potencia rebasa lo permitido por el reglamento y genera condiciones de riesgo para los conductores dentro de la ciudad.

“Este tipo de luces si pueden ocasionar un accidente al conductor que viene de frente o por el espejo retrovisor. Mucha gente los pone como accesorios, pero dentro del reglamento no está permitido”, declaró.

Ordóñez Sandoval destacó que las autoridades de Tránsito Municipal están en plenas facultades para detener y sancionar a los automovilistas que circulen con faros indebidos.

La implementación de una infracción se da debido a que el reglamento prohibe expresamente portar faros distintos a los de fábrica en un vehículo.

Asimismo, comentó que el uso de faros de alta potencia no solo es una falta administrativa, sino que también representa un peligro para la seguridad de quienes transitan por la ciudad y las carreteras, ya que el deslumbramiento temporal que producen puede ocasionar choques frontales o salidas del camino.

“Lo que se recomienda a las personas que ya cuentan con este tipo de luces es simple, el que no las utilicen. Al no hacerlo, evitan accidentes y también se libran de una infracción”, señaló.

Finalmente, Ordóñez Sandoval hizo un llamado a la conciencia de los automovilistas, recordando que la seguridad en las vialidades depende tanto de las autoridades como de la responsabilidad individual.