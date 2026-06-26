$!Advierte la Intercamaral de Mazatlán posibles rezagos ante cambios políticos municipales

Empresarios prevén rezago y retrasos en obras de desarrollo en Mazatlán por cambios políticos en el Municipio.

La salida de Estrella Palacios de la Presidencia Municipal, señalaron, deja pendientes el relleno sanitario, la reparación de los puentes de la Marina ,el de la Juárez, obras de infraestructura sanitaria, planes de movilidad, además de la seguridad de Mazatlán.

Dirigentes camarales y de asociaciones empresariales de Mazatlán sostienen reunión con integrantes del Cabildo, tras unas horas de dejar el cargo Estrella Palacios Domínguez para irse a buscar la candidatura de la Gubernatura en el proceso interno de Morena, donde dijeron que este movimiento personal retrasará proyectos.

Para la dirigente de Canaco Mazatlán Francis Cázares Olivares, este cambio de mandos en el Palacio Municipal va a afectar.

“Sí se va a ver un retroceso pues en todos los temas porque pues ella tendrá que empezar de cero a poder tomar una decisión porque si algo ya iba avanzado, ella tendrá que empaparse de todo lo anterior para poder tomar una decisión y salir adelante. Y así y no es un tema, son muchos temas que se vean desde aquí”.

Los integrantes de la Intercamaral buscaron a los regidores por las tres comisiones con las que quieren mantener una buena coordinación, como la de Seguridad, Vialidad y Comunicación, y la de Desarrollo Urbano, explicó Cázares Olivares.

Abundó que estás mesas de trabajo surgieron de un compromiso hecho con la ex Alcaldesa Palacios Domínguez, pero que no le dio continuidad y decidieron convocar a los regidores directamente.