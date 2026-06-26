$!Advierte la Intercamaral de Mazatlán posibles rezagos ante cambios políticos municipales

Empresarios prevén rezago y retrasos en obras de desarrollo en Mazatlán por cambios políticos en el Municipio.
La salida de Estrella Palacios de la Presidencia Municipal, señalaron, deja pendientes el relleno sanitario, la reparación de los puentes de la Marina ,el de la Juárez, obras de infraestructura sanitaria, planes de movilidad, además de la seguridad de Mazatlán.
Dirigentes camarales y de asociaciones empresariales de Mazatlán sostienen reunión con integrantes del Cabildo, tras unas horas de dejar el cargo Estrella Palacios Domínguez para irse a buscar la candidatura de la Gubernatura en el proceso interno de Morena, donde dijeron que este movimiento personal retrasará proyectos.
Para la dirigente de Canaco Mazatlán Francis Cázares Olivares, este cambio de mandos en el Palacio Municipal va a afectar.
“Sí se va a ver un retroceso pues en todos los temas porque pues ella tendrá que empezar de cero a poder tomar una decisión porque si algo ya iba avanzado, ella tendrá que empaparse de todo lo anterior para poder tomar una decisión y salir adelante. Y así y no es un tema, son muchos temas que se vean desde aquí”.
Los integrantes de la Intercamaral buscaron a los regidores por las tres comisiones con las que quieren mantener una buena coordinación, como la de Seguridad, Vialidad y Comunicación, y la de Desarrollo Urbano, explicó Cázares Olivares.
Abundó que estás mesas de trabajo surgieron de un compromiso hecho con la ex Alcaldesa Palacios Domínguez, pero que no le dio continuidad y decidieron convocar a los regidores directamente.
“Pues mira, prácticamente esta es la segunda reunión que tuviéramos nosotros con los regidores. Los buscamos porque queremos ser partícipes de tres comisiones que son muy importantes para el destino, lo que es Seguridad, Vialidad y Comunicación y la otra es de Desarrollo Urbano”, asentó.
“Esos temas los vimos con la Alcaldesa en la reunión que tuvimos con ella, quedó de hacer mesas de trabajo para que nosotros pudiéramos ser parte de. Pero como no hemos visto que nos conteste o que se vayan formalizando esas mesas, decidimos acercarnos a los regidores para ver qué podíamos hacer en conjunto con ellos porque precisamente ellos son a los que les toca estar en esas mesas”.
En cuanto a la Alcaldesa que fue designada en la sesión de Cabildo extraordinaria de ayer, Minerva Osuna, consideró que no fue preparada para lo que representa el puesto.
“Hay varios pendientes, el relleno sanitario, hay muchísimos, muchísimos. Pero es eso es lo que yo te decía.
Imagínate ella querer tomar una decisión el día de hoy, precisamente el día de hoy, va a ser imposible. Ella tendrá que sumergirse en cada uno de los temas para poder ver si se le da continuidad, si es viable o si no se dio viable que pudieran hacer, que se tenga que cambiar, que hay que mejor empezar de cero. Y a la mejor nosotros como ciudadanos si ella empieza de cero, los proyectos vamos a decir en un mes o dos meses con tres que van a estar, pues va a ser imposible que se vea un avance factible”.
En el mismo tenor, mencionó la presidenta de Coparmex Mazatlán Judith Verónica Estrada, que ante la falta de diálogo que tuvieron con la Presidenta Municipal con licencia, decidieron buscar a los regidores para trabajar algunos de los temas arriba señalados.
Y estimó que este movimiento político personal representa un rezago, retraso de las obras y desde luego que afectará a Mazatlán.