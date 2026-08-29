Advierte Movimiento Ciudadano continuidad en el Gobierno interino de Sinaloa

La elección de Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa representa una continuidad de la administración de Rubén Rocha Moya, debido a la relación política que ambos mantienen desde años atrás, consideró Movimiento Ciudadano.

Así lo expresó el dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Esquer Peiro, quien señaló que existe una relación política histórica entre la Gobernadora interina y Rocha Moya, lo que genera dudas sobre la posibilidad de un cambio en la conducción del estado.

“La verdad es que estamos advirtiendo una continuidad. Hay una relación histórica de nuestra actual Gobernadora interina con Rocha”, comentó.

Ante este escenario, el dirigente pidió que Domínguez Nava demuestre mediante sus primeras acciones que atenderá las necesidades de la población y colocará los intereses de Sinaloa por encima de los correspondientes a su grupo político.

“Estamos esperando que, a la brevedad, ella demuestre con acciones que no va a haber continuidad, que escuche a la ciudadanía y, sobre todo, que ponga primero a los sinaloenses antes que los intereses personales del grupo del que viene”, declaró.

De esta forma, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano aseguró que el partido dará seguimiento a las decisiones de la administración interina para evaluar si existe un cambio real en las políticas públicas y en la atención de los problemas de la entidad.

“Estaremos alertas a todos los actos que vaya haciendo. No necesitamos tener más continuidad, tenemos que poner los intereses del estado de inmediato”, puntualizó.