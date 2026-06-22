$!Advierte OCM falta de competencia en licitación de Centro Comunitario ‘Marco Verde’, en Mazatlán

Bajo observación pública quedó el proceso para reactivar la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario ‘Marco Antonio Alonso Verde’, en la colonia Benito Juárez, después de que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán emitiera señalamientos sobre la licitación mediante la cual fue adjudicada la obra.

Con el objetivo de concluir un proyecto que permanece inconcluso desde septiembre del 2024, la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa asignó el contrato para la Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-063-2026 de la convocatoria número 017-2026, por un monto de 77 millones 405 mil 562.22 pesos, con IVA incluido, a la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles S.A. de C.V.

El proceso de esta obra, la cual forma parte de un esfuerzo por reactivar infraestructura comunitaria considerada estratégica para la zona sur de Mazatlán, derivó en un conflicto legal y en la suspensión prolongada del proyecto durante casi dos años, luego de que la empresa constructora original abandonara los trabajos.

Sin embargo, el proceso de adjudicación ha sido cuestionado por el Observatorio Ciudadano, el cual detectó posibles debilidades en la competencia del procedimiento, pues de acuerdo con su análisis, en la licitación participaron 22 proveedores, de los cuales, 19 no presentaron propuestas económicas, mientras que las tres restantes, entregaron montos idénticos, situación que reduce los márgenes de competencia real en el proceso.