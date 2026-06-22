$!Advierte OCM falta de competencia en licitación de Centro Comunitario ‘Marco Verde’, en Mazatlán

Bajo observación pública quedó el proceso para reactivar la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario ‘Marco Antonio Alonso Verde’, en la colonia Benito Juárez, después de que el Observatorio Ciudadano de Mazatlán emitiera señalamientos sobre la licitación mediante la cual fue adjudicada la obra.
Con el objetivo de concluir un proyecto que permanece inconcluso desde septiembre del 2024, la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa asignó el contrato para la Licitación Pública Nacional No. OPPU-EST-LP-063-2026 de la convocatoria número 017-2026, por un monto de 77 millones 405 mil 562.22 pesos, con IVA incluido, a la empresa Ingeniería de Negocios Sostenibles S.A. de C.V.
El proceso de esta obra, la cual forma parte de un esfuerzo por reactivar infraestructura comunitaria considerada estratégica para la zona sur de Mazatlán, derivó en un conflicto legal y en la suspensión prolongada del proyecto durante casi dos años, luego de que la empresa constructora original abandonara los trabajos.
Sin embargo, el proceso de adjudicación ha sido cuestionado por el Observatorio Ciudadano, el cual detectó posibles debilidades en la competencia del procedimiento, pues de acuerdo con su análisis, en la licitación participaron 22 proveedores, de los cuales, 19 no presentaron propuestas económicas, mientras que las tres restantes, entregaron montos idénticos, situación que reduce los márgenes de competencia real en el proceso.
Estas tres empresas, además de la ganadora, fueron Obras y Servicios del Río S.A. de C.V. y Ciferly S.A. de C.V., donde cada una presentó un propuesta económica de 77 millones 405 mil 565.22 pesos.
Además, a esta situación se suma otro elemento señalado por el organismo, pues al acto de fallo únicamente acudió la empresa finalmente ganadora, lo que, desde su perspectiva, limita la transparencia y la pluralidad esperada en un proceso de contratación pública de esta magnitud.
Ante estas condiciones, el Observatorio Ciudadano anunció que mantendrá un monitoreo permanente sobre el desarrollo del proyecto, tanto en su etapa de reactivación como en la ejecución de la obra, con el objetivo de dar seguimiento al uso de recursos públicos y al cumplimiento de los plazos establecidos.
El proyecto originalmente fue financiado con recursos federales a través del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Sin embargo, tras la suspensión de los trabajos y la resolución del conflicto legal, la dependencia federal informó que ya no contaba con recursos disponibles para su conclusión.
Por tal motivo, será el Gobierno del Estado quien asuma el financiamiento de la obra, en un contexto donde la vigilancia ciudadana cobra relevancia ante antecedentes de retrasos, suspensión de trabajos y cambios en la fuente de recursos.
De esta forma, el Centro Comunitario “Marco Verde” es considerado una obra de impacto social para la colonia Benito Juárez y sectores aledaños, por lo que su reactivación será observada tanto por autoridades como por organismos ciudadanos, que buscan asegurar que su conclusión se realice bajo condiciones de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.