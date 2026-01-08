Advierte PAN Mazatlán desorden e irregularidades por la proliferación de palapas en playas de Mazatlán

Como un grave desorden en la zona federal marítimo-terrestre calificó el Partido Acción Nacional en Mazatlán la actual situación que atraviesa el puerto con respecto a la instalación y proliferación de palapas y restaurantes en la zona de playas.

Así lo compartió la actual presidenta del PAN en Mazatlán, Nadia Vega Olivas, quien destacó que esta disposición está provocando la pérdida de playas funcionales para turistas y familias locales, además de afectar la imagen del destino turístico.

Vega Olivas señaló que, en los últimos meses, se ha permitido la instalación y proliferación de palapas y restaurantes en áreas inadecuadas, situación que vulnera el carácter público de las playas y limita el acceso a espacios que por ley pertenecen a la ciudadanía.

“Hoy alzamos la voz porque Mazatlán se está quedando sin playas funcionales por la falta de orden y por omisiones graves de la autoridad, donde se ha permitido la instalación de palapas en zonas donde las mareas ya impiden el libre tránsito y la recreación de turistas y familias mazatlecas”, comentó.

“Esto no solo afecta la imagen del destino, también vulnera el carácter público de las playas”, agregó.

La líder del PAN en el puerto expresó que existe una responsabilidad compartida entre las autoridades federales y municipales, pues destaca que por un lado, dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tienen la obligación de vigilar y regular el uso de la zona federal.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Mazatlán es responsable de otorgar permisos de construcción y funcionamiento, así como de supervisar que se cumpla la normatividad vigente.

El partido denunció que pese a la colocación de sellos de clausura en algunas construcciones, las obras continúan, lo que evidencia una falta de seguimiento, supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, por lo que dicha omisión genera un clima de permisividad que favorece el desorden y abre la puerta a presuntas irregularidades.

Ante dicha situación, Vega Olivas exige la revisión inmediata de todas las concesiones otorgadas en la zona federal marítimo-terrestre, la verificación de que cuenten con sustento técnico, legal y ambiental, así como el retiro de aquellas construcciones que se encuentran fuera de la ley o afecten el libre acceso a las playas.

“Las playas no son un privilegio ni un negocio privado, son patrimonio de todas y todos los ciudadanos y desde Acción Nacional exigimos la revisión inmediata de todas las concesiones otorgadas en la zona federal marítimo terrestre”, expresó.

El Partido Acción Nacional hizo un llamado a las autoridades para que actúen con firmeza y responsabilidad, y para que exista una verdadera coordinación institucional que garantice el orden, legalidad y protección de las playas, consideradas uno de los principales atractivos naturales del puerto.