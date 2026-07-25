Advierte Protección Civil riesgos por mar de fondo tras rescates registrados en Mazatlán

Ante los rescates registrados recientemente en playas de Mazatlán debido a las condiciones adversas provocadas por el fenómeno de mar de fondo, la Dirección de Protección Civil de Sinaloa hizo un llamado a turistas y bañistas a atender las recomendaciones de los cuerpos de auxilio y evitar ingresar al mar cuando existan condiciones de riesgo.

El titular de esta dependencia, Roy Navarrete Cuevas, señaló que el fenómeno se ha mantenido durante varias semanas en las costas sinaloenses y que actualmente presenta variaciones de oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros, con registros que han alcanzado hasta los 3 metros, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina y las capitanías de puerto.

Navarrete Cuevas destacó que estas condiciones han complicado algunas labores de rescate, como las ocurridas recientemente en Mazatlán, donde elementos de auxilio tuvieron que intervenir para poner a salvo a personas que enfrentaron dificultades dentro del agua.

“Tiene semanas el mar de fondo aquí en el estado. Hay variaciones que han llegado hasta tres metros, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina y las capitanías de puerto”, comentó.

“En este periodo vacacional es importante que la ciudadanía y los turistas conozcan las condiciones del mar y se sujeten a las recomendaciones”, agregó.

El funcionario destacó que los rescates acuáticos representan un riesgo también para quienes integran los cuerpos de emergencia, debido a que las corrientes y el oleaje pueden dificultar las maniobras.

“A veces los elementos de rescate ponen en riesgo su propia vida, pero el objetivo siempre es ayudar a los demás”, declaró.

Por tal motivo, con la alta afluencia turística durante la temporada vacacional, Protección Civil señaló que mantiene coordinación con los municipios costeros para reforzar los operativos de vigilancia y prevención.

Navarrete Cuevas mencionó que todos los municipios con litoral cuentan con rescatistas acuáticos, además del apoyo de Protección Civil Estatal, que dispone de personal especializado y embarcaciones para atender emergencias.

En Mazatlán, destacó el trabajo del Escuadrón de Salvamento Acuático, al señalar que cuenta con uno de los operativos más importantes del estado debido a la cantidad de visitantes que recibe el puerto.

“Aquí opera una embarcación del estado junto con el municipio. La policía acuática hace un extraordinario trabajo, la verdad que es el más robusto por lo que representa Mazatlán”, externó.

Insistió en que la prevención es fundamental para reducir accidentes, especialmente en una entidad que cuenta con alrededor de 656 kilómetros de playas y una alta concentración de visitantes durante el verano.

De esta forma, señaló que las autoridades mantienen vigilancia en destinos como Mazatlán, Elota, Ahome y Guasave, pero reconoció que la extensión del litoral representa un reto para cubrir todos los puntos.

“La parte preventiva tiene que estar presente por parte del ciudadano. Tenemos que insistir en las recomendaciones y aspiramos a que la ciudadanía nos apoye”, comentó.

Navarrete Cuevas pidió a los bañistas respetar las indicaciones de los salvavidas y cuerpos de auxilio, especialmente cuando existan banderas preventivas o restricciones para ingresar al mar, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente y generar situaciones de riesgo.