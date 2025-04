Advierte Salud que enfermedades gastrointestinales puedan aumentar durante Semana Santa

Ante el arranque del periodo vacacional y las constantes salidas a comer en la calle, la Secretaría de Salud Estatal prevé que incrementen en un 20 por ciento las enfermedades gastrointestinales durante Semana Santa; así lo indicó el titular del organismo, Cuitláhuac González.

Mencionó que el incremento de más temperaturas (calor) puede ser otro factor para que los alimentos se echen a perder si no cuenta con la refrigeración adecuada; lo que a la postre genera los malestares estomacales y muchos casos presentes en urgencias.

“Creemos que sí se presentarán (enfermedades), ya que la gente sale más a la calle, hay mayor exposición, los alimentos pierden la red refrigerada por las temperaturas, entonces sí, sí puede pasar. (El incremento) Deben andar recordando como un 20 por ciento más o menos para estás fechas”, dijo González Galindo.

El titular del sector Salud comentó que hasta el momento no se presentado ningún caso en el puerto, solamente ha sido un pequeño brote al norte del estado. En tanto, confirmó que tras las revisiones sanitarias, las playas del puerto cuentan con el aval de Coepriss de para vender alimentos como mariscos y otras barras frías.

“Es un panorama estatal por las fechas, pero en particular no tenemos un dato franco acá (en Mazatlán). Por ejemplo, sí tenemos algunos pequeños brotes en una zona de Navolato, y se contienen, pero encima no tenemos todavía algún reporte de algo que nos alerte”.

“Lo que sí tenemos entendido es que lo que tiene que ver con la evaluación de las playas, de contaminación y eso, estamos bien; Coepriss me mandó los últimos reportes, y todas las playas del estado se encuentran en buenas condiciones. Es decir, desde el punto de vista sanitario estamos aptos para poder darle paso tanto al consumo de mariscos”.

RECOMENDACIONES PARA ESTAS VACACIONES

Por últimos, González Galindo expresó que tantos los ciudadanos mazatlecos como los turistas que visiten el puerto deben tener el cuenta las recomendaciones que les hace la Secretaría de Salud, tales como limpiar siempre sus alimentos, una buena refrigeración y acudir a comer a lugar limpios.

“Siempre ir a lugares seguros, lavarse las manos con agua y jabón, usar todos los métodos de higiene que hay para los alimentos, desinfectarlos; todo eso nos ayudaría mucho, así como acudir a lugares que cumplen con la red fría, lugares higiénicos adecuados, nos ayuda muchísimo a disminuir enfermedades”.