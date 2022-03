Advierte SSPyTM ‘cero tolerancia’ a los motociclistas en Mazatlán; retoma operativo

MAZATLÁN._ Con el objetivo de frenar los accidentes en motocicleta y principalmente la pérdida de vidas humanas, que han sido varios en recientes días, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal retomó este miércoles los puntos de revisión a conductores de ese tipo de transporte. Serán tres los puntos de revisión los que serán instalados en diferente hora y punto de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado, el Comisario Juan Ramón Alfaro Gaxiola, titular de la dependencia, dijo que si alguien se siente ofendido con estas revisiones, puede presentar su denuncia.

Aunque en las últimas horas, tanto el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, como el Secretario del Ayuntamiento Édgar Augusto González Zataráin, han señalado que hay complacencia de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con policías que comenten irregularidades, y que esta no ha dado resultados por lo que habrá limpia.

”Yo promoví alguna gente y les leí la cartilla de lo que esperaba, pero veo que no hay resultados, y sé que suceden cosas, no me consta pero sé, hay denuncias, les llegan y congelan los casos, no sale nada porque pues hay hermandades y vamos a seguir luchando nosotros, vamos a volver a buscar hacer una Dirección de Asuntos Internos que sirva a la ciudad”, dijo.

De acuerdo al comunicado, la mañana de hoy miércoles fue en la Avenida Gabriel Leyva, en donde agentes viales y de la Policía Municipal revisaron documentación y verificaron el uso del casco de seguridad.

Alfaro Gaxiola, titular de la dependencia, dijo que es preocupante que continúen registrándose accidentes en donde se ven involucrados motociclistas, por lo que les hizo un llamado para que tengan en regla la documentación de su unidad y que respeten el reglamento vial.

“El operativo lo vamos instalando es para evitar tanto accidente de moto y salvar vidas. Ese es nuestro objetivo. Ya llevamos dos detenidos. Unas personas que venían sin casco en una sola moto; se pusieron renuentes, empezaron a insultar, que por qué los deteníamos pero no traen casco ni papeles. Vamos a tener tres (puntos de revisión). Vamos a ponerlos en diferentes puntos, en diferentes horarios. El llamado que se hace a los motociclistas es que anden en regla, que utilicen el casco. No va haber tolerancia”.

El Secretario de Seguridad Pública destacó que las personas que portan casco, traen licencia y la documentación de la unidad, continúan su trayecto sin problema alguno, pero en caso de que algún ciudadano se sienta ofendido, puede presentar una denuncia.

Explicó que serán tres los puntos de revisión los que serán instalados en diferente hora y punto de la ciudad, y que en caso de que se detecten a elementos de la corporación a su cargo sin cumplir con lo que establece la norma de vialidad, también serán sancionados.

Y VARIOS SEMÁFOROS SIN SERVIR EN LA GABRIEL LEYVA

Y mientras la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementa operativo para evitar accidentes en moto, la remodelada Avenida Gabriel Leyva sigue con varios cruceros viales sin que funcionen los semáforos.

Para ejemplos están los semáforos de los cruceros de la Leyva con Pesqueira y con la entrada al Parque Bonfil, por citar algunos.

De esto, la SSPM no informa nada al respecto.