Advierte STASAM carencias y fallas mecánicas en camiones de basura de Mazatlán

MAZATLÁN._ Las fallas mecánicas que presentan algunos camiones recolectores de basura están provocando retrasos en las rutas de Mazatlán, debido a que los trabajadores deben esperar unidades disponibles para poder continuar con el servicio para los mazatlecos.

Así lo dio a conocer Laura Tirado Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, quien afirmó que actualmente existe una carencia de unidades en condiciones adecuadas dentro de Servicios Públicos y que los problemas mecánicos afectan la operación cotidiana de Aseo Urbano.

“En Servicios Públicos no están sirviendo muchos camiones recolectores, hay una carencia, no sé si les ha pasado que no le han recogido la basura en su colonia, es por eso”, comentó.

Tirado Aguilar señaló que actualmente se deben cubrir 42 rutas y aseguró que algunas unidades presentan problemas en componentes importantes para su funcionamiento, entre ellos frenos, diferenciales y sistemas hidráulicos.

“Son 42 rutas, pero a más de una no le sirven los frenos. Hace rato nos hablaban que lo tuvieron que sacar porque no hay herramientas, y tienen que sacar adelante el trabajo, por lo que iba con todo el cuidado el muchacho”, declaró.

La secretaria general del STASAM sostuvo que otra de las dificultades es la falta de herramientas o refacciones disponibles de manera inmediata para solucionar las averías.

“El chofer y sus peones llegan y su recolector está (en el taller) por frenos, por gatos hidráulicos, por el diferencial, qué sé yo, pero como no hay para comprar o no rápidamente, pues se tienen que esperar”, señaló.

Tirado Aguilar aclaró que las dificultades con la flotilla no han ocasionado la suspensión de la recolección de basura, pero sí han provocado que algunas rutas sean atendidas más tarde de lo habitual.

“El servicio no se detiene, se hace muy lento. Se tienen que esperar hasta que llegue uno de la mañana que ya haya hecho su tarea. Si llega a las 2:00, 3:00, 4:00 de la tarde, agarra su camión y va y le da el servicio al polígono que le tocaba”, manifestó.

Esta situación, indicó, podría explicar por qué en algunos sectores de la ciudad la basura permanece durante más tiempo de lo habitual antes del paso de los recolectores.

“A lo mejor no le han recogido la basura porque el muchacho, el chofer y sus peones llegaron y su recolector está detenido por frenos, por gatos hidráulicos, por el diferencial”, expresó.

La dirigente sindical agregó que algunas unidades son enviadas a talleres externos para su reparación, pero aseguró que existen establecimientos que ya no estarían recibiendo vehículos municipales debido a pagos pendientes, aunque aclaró que desconoce cuántos talleres se encuentran en esta situación y el monto de los presuntos adeudos.

“No se los reciben en los talleres externos porque no les han pagado. No sabría decirle (cuántos talleres son). Nomás me dicen que están en los talleres externos, los cuales arreglan y a la vuelta de la esquina se vuelven a descomponer”, mencionó.

Asimismo, agregó que algunas unidades han tenido que regresar a los establecimientos después de presentar nuevamente problemas mecánicos, por lo que las reparaciones se realizan mediante las garantías correspondientes.

Finalmente, Tirado Aguilar consideró que ante estas condiciones es necesario fortalecer el mantenimiento de la flotilla para evitar que las fallas continúen repercutiendo en los tiempos de recolección de basura en las diferentes colonias de Mazatlán.