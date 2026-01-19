Advierten aseguradoras robo de autos de madrugada en Mazatlán

Aseguradoras de Mazatlán advierten del robo de autos, sobre todo de martes a jueves, entre 12 de la noche a las 6 de la mañana.

Suman 4 mil 200 autos robados en 2025, 2 mil más que en 2024, cifró Guillermo Andrade Cañedo, presidente de Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, sección Mazatlán.

Quien ante las cifras duplicadas del delito, recomendó adquirir una póliza de cobertura amplia o de responsabilidad civil a la población, pero prioritariamente extremar precauciones, pues según los datos de incidencia oficial, los amantes de lo ajeno cometen el robo entre lunes a jueves, de las 12 de la noche a 6 de la mañana.

“Si se puede, si su capacidad lo permita, que compren de cobertura amplia, que les pueda cubrir desde los choques, siniestros, también robo y que les cubra los daños a terceros, y por lo menos, si ahorita la situación se pone difícil, que por lo menos de cobertura civil”.

Para las Agencias de Seguros ha sido difícil el periodo del año pasado, por el incremento en los costos en las pólizas de seguros por que se duplicaron los robos de 4 mil 200 autos registrados en el 2025 a los 2 mil 200 reportados en 2024, expuso.

Pero, en el nuevo año, los costos aumentarán más, anticipó.

“Lo que esperamos las aseguradores es que venga un incremento más por esta situación en el costo del seguro de autos. Esto solo ha sido en Sinaloa, según la Asociación Mexicana de instituciones aseguradoras”.

Entre los robos que más se presentan es el generado por el despojo de autos con violencia y el estacionado, pero el primero es el más frecuente, detalló.

Y es que 85 por ciento de los robos de autos se hacen con violencia en Sinaloa, el 57 por ciento es el promedio nacional.

De ahí que el alto índice de robos, especialmente en Sinaloa y zonas del estado de México, presiona al alza los costos de las primas de seguros.

Y las entidades de alto riesgo son Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla y Sinaloa, donde se concentran la mayor incidencia, según el reporte de las aseguradoras.

Entre los Autos más robados en 2025 fueron el Nissan Versa como el modelo con mayor número de robos. La camioneta Nissan NP300 en segundo o tercer lugar en la lista; el Nissan March, el Honda CR-V, el Kia Río, este último con gran porcentaje de robo con violencia, el Toyota Hilux Pick Up, el Mazda 3, el Volkswagen Vento o Jetta. En motos, la Italika 111-250.