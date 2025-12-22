Advierten contadores públicos de Mazatlán un inicio de 2026 poco alentador

Por inseguridad y carga fiscal el escenario para las empresas no se ve nada alentador para el 2026, advierten contadores públicos.

Guillermo Hernández Lizárraga, presidente del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa, recomendó una buena planeación estratégica en la operación para que puedan soportar una mayor carga fiscal con bajas ventas.

Como contadores, dijo Hernández Lizárraga, están monitoreando los resultados de las empresas en toda la cuestión contable y fiscal porque el 2025 ha sido un año complicado en la economía con pocas ventas.

“Ha sido un año difícil, como sabemos, complicado por la situación económica, por el tema de la inseguridad, entonces ha sido un año muy complicado. Está cerrando un año con una economía poco dinámica”.

Especificó que hay empresas y sectores que va a salir afectados con la nueva carga fiscal anunciada para el próximo año.

“Pues se espera que haya una mayor recaudación para 2026 y pues bueno, hay que estar al pendiente de esos incrementos de impuestos como es principalmente el ISR e IVA, hay que ver el efecto que van a tener las empresas, obviamente hay que hacer una buena planeación estratégica para que no sea impactante para las empresas, que de alguna manera su operación pueda soportar esa carga fiscal. Es importante que las empresas hagan una buena planeación estratégica, desde su operación o todo lo que conlleva la operación”.

Pero no descartó que mejoren los indicadores después de febrero, sobre todo porque en Mazatlán se depende del movimiento del turismo y en esa fecha se realiza el Carnaval Internacional.

“Estamos confiando en que el siguiente año, 2026, vuelva a repuntar la economía, sobre todo que Mazatlán y Sinaloa, y pues esto es una cadenita. Entonces esperemos que en el siguiente año las ventas repunten para el desarrollo inmobiliario, los ingresos para el sector hotelero, sector turismo, todo lo que lleva a toda la parte restaurantera, que por lo que hemos visto en el número de nuestros clientes, de amigos, de conocidos, pues ya está repuntando un poco más ahorita a finales de este año”.

“Entonces esperemos que el siguiente sea mejor, empieza el año con enero, sabemos siempre que ese es un poco relajado, pero entonces en febrero ya viene el carnaval, vienen algunos eventos, espectáculos, que eso va a ayudar mucho el puerto”.

Reiteró que hay sectores que han sido mayormente afectados, como el desarrollo inmobiliario.

“El desarrollo inmobiliario y el sector turismo, pues ya de años atrás viene algo complicado el sector primario, como la pesca acá en Mazatlán, en el sur de Sinaloa, el tema de la agricultura y ganadería para el centro del Estado y el norte ha estado complicado con la falta de apoyos, pero pues confiamos que en 2026 esto mejore”, anotó.

“Específicamente aquí en Mazatlán lo que es el desarrollo inmobiliario, pues es una cadenita en donde los desarrolladores inmobiliarios, los que construyen torres de apartamentos, casas habitacionales, si para ellos es complicado, pues para los proveedores de bienes y servicios también es complicado, ya ves, los electricistas, carpinteros, tablarroqueros, pues toda la cadena de producción se empieza a complicar”.

Expuso que en el último mes del año, las ventas han registrado repuntes para el desarrollo inmobiliario y en ingresos para el sector de servicios al turismo como en la hotelería y restauranteros, y que ojalá sea mejor para el próximo año.

En cuanto a los nuevos impuestos y sus modificaciones anunciadas, estimó que en cuestión de cargas fiscales pues hay unas modificaciones a la ley.

“Va a haber un incremento en algunos impuestos como lo es el IEPS, va a haber algunas modificaciones, nuevos impuestos a ciertos videojuegos, entonces pues hay empresas, hay sectores a los que va a afectar. Se espera que haya una mayor recaudación para 2026, y pues bueno, hay que estar al pendiente de esos incrementos de impuestos como es principalmente el ISR e IVA”.

Finalmente, el dirigente de los contadores públicos prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.3 a 2.5 en comparación con el 2024, cifra que se quisiera mucho mayor.

“No es lo que quisiéramos, no es lo que esperaríamos, finalmente son proyecciones, esperemos que sea arriba de ese porcentaje, porque si comparamos el crecimiento del PIB bruto, que se estima comparado contra el incremento de la recaudación de impuestos que anda entre el 7 y el 8 por ciento, el ISR y el IVA, pues ahí los números no son tan alentadores, pero pues estamos confiando en que ese porcentaje de incremento del PIB bruto sea mayor”.