Advierten de nueva variante de dengue que podría afectar a Mazatlán durante 2025

Una nueva variante de dengue más virulento podría llegar a Mazatlán durante 2025 en la temporada de lluvias, informó el director del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, Carlos Mestiamec Muñiz, quien indicó que ya se está trabajando en una campaña de descacharrización a nivel nacional para combatirlo.

Indicó que se sigue trabajando en la descacharización tanto a nivel estatal como municipal, pues eso evitará la proliferación del mosco transmisor del dengue.

Debido a esas acciones, expuso, solamente se han reportado dos casos de esta infección en el último mes.

”De dengue ha habido en el último mes dos casos nada más que no han ameritado internamiento, pero se espera que este año llegue una nueva variante que no ha dado aquí. A nivel nacional ya empezaron en la campaña contra el dengue, entonces hay que insistir mucho en que se tomen las acciones en casa”, indicó.

”Lo más importante es la descacharrización, eso es lo primordial. Porque el fumigar tiene que ser con una base epidemiológica y científica donde hay casos, pero la fumigación realmente es una medida que es temporal, así que al ser primordial la descacharrización, hemos insistido nosotros y hemos seguido apoyando al sector salud con ese programa”.

Sobre este nuevo subtipo de dengue, declaró que podría ser más contagioso, ya que nunca se ha estado expuestos a esta variante, que también podría presentar una mayor respuesta inflamatoria, así que ya se trabajan en estrategias para tener mayor control biológico de estos mosquitos.

”Como todo el dengue, es peligroso, se supone que este sea más virulento porque no hemos estado expuestos a esto. La verdad que la tendencia ha bajado en el principio del año, pero con esta variante hay una proyección que vuelve a incrementarse en el transcurso del año, por eso se están reforzando las campañas”.

”Es lo mismo (síntomas) que el dengue clásico. Ahí ya los de Salubridad nos podrán explicar un poquito más, pero hace como una semana se inició un programa nacional de descacharrización y algo nuevo que se va a usar que es un control biológico con zancudos infectados, con una bacteria para que se crucen con los zancudos salvajes y disminuir, lo cual es algo novedoso que se va a implementar a nivel nacional”.

Recalcó que el llamado a la población para enfrentarse a esta nueva variante de dengue es el mismo que con el normal, mantener sus hogares limpios y no acumular basura en patios o jardines que pueda atraer al mosco.

”Es el mismo llamado a no confiarse y antes de que llegue la temporada de lluvia, sacar todo lo que pudiera ser criadero de dengue, descacharrizar, no tener cosas, no tener basura en los techos, en los patios, no acumulo de agua donde pueda reproducirse el mosquito”.