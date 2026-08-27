Advierten de posibles lluvias en Sinaloa generadas por el monzón mexicano

Lluvias puntuales muy fuertes se pronostican para Sinaloa y otras entidades del País durante la tarde del jueves y la mañana del viernes 28 de agosto generadas por el monzón mexicano sobre el noroeste del País y divergencia en altura, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

“El monzón mexicano sobre el noroeste de México y divergencia en altura originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en la Península de Baja California, Chihuahua, y Durango, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora y Sinaloa”, informó el SMN en su proyección meteorológica de las 14:00 horas de este jueves a las 8:00 horas del viernes 28 de agosto.

Precisó que en este lapso se prevén dichas lluvias para el norte de Sinaloa, donde también se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 grados.

Mientras que en su proyección meteorológica de las 8:00 horas del viernes a las 8:00 horas del sábado, también por el monzón mexicano sobre el noroeste del País y divergencia en altura originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en la Península de Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora.

Para este lapso se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el centro y norte de Sinaloa, entidad donde también se prevé en sus costas oleaje de 1 a 2 metros de altura.

En tanto que para el norte de Sinaloa en este periodo también se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados, de acuerdo con el SMN.