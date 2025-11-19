$!Advierten de que Sinaloa es uno de los estados más violentos para las mujeres

Sinaloa de los estados más violentos para mujeres en México y una de cada tres la padecen, advierten en encuentro. El Instituto Federal de la defensoría Pública señaló que a la mujer no solo la violentan verbal y física, sino todo un sistema fallido, en el marco del Día Internacional de la No Violencia.

En México el 70.1 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha sido violentada en algún momento, expuso Any Ruiz, presidenta de las Empresarias de México Capítulo Mazatlán, en un encuentro de diálogo y reflexión organizado para el tema. Destacó que según el censo económico de 2024 del Inegi, las mujeres participan con el 42.3 por ciento en las unidades económicas reafirmando la capacidad para ser parte e incentivar el desarrollo económico estatal.

Este encuentro reunió a empresarias, defensores de derechos humanos y especialistas desde la reflexión colectiva buscando fortalecer el respeto, la igualdad y participación activa en todos los ámbitos y conmemorando este 25 de noviembre en unidad con la lucha social contra la violencia hacia las niñas y mujeres. “Silencio roto, la verdad detrás de la violencia”, fue la conferencia impartida por Alejandra Coppel, cofundadora de la Fundación Origami

“No deberían hacer homenaje por exigir derechos de la mujer, sino honrarla por el gran papel e impacto que tienen en la sociedad”, expresó. Julio César Collantes Zamora, delegado del Instituto de la Defensoría Pública, quien estuvo de invitado especial en el encuentro de empresarias, exhortó a visibilizar este proceso que enfrentan las mujeres y preguntar en qué se está fallando para hacer más. Expuso que las mujeres se han tenido que enfrentar a un sistema fallido y aún no está capacitado.