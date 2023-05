“Y habrá que ver también el asunto de las que están agrietadas, que los techos no les sirven, mil cosas... el siglo pasado surgió el Infonavit, el Fovissste, Coret y muchas otras instituciones para atender el problema de la vivienda, pero a partir de los gobiernos liberales el Infonavit se puso a dar en contrato a particulares la construcción de vivienda o que le dan manga ancha para que quien entre al financiamiento que se vuelven impagables sea la banca”.

“El Inegi (Instituto Nacional de Geografía y Estadística) ha dado 432 mil para el estado de Sinaloa, pero nosotros decimos no entramos a la discusión, solamente que aun hablando de las 63 mil estamos hablando de una dimensión muy grande”, añadió tras clausurar el Primer Foro por el Derecho Humano a la Vivienda, que se realizó este fin de semana en Mazatlán.

Todo ese tipo de cosas hoy tienen que replantearse, añadió el también ex presidente de las comisiones Estatal de los Derechos Humanos y de los Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.

“Y nosotros hablamos del derecho humano a la vivienda y además decimos: el 53 por ciento en el País de la mano de obra no está en un Contrato Colectivo, mano de obra que no accede al Seguro Social, ni al Issste ni a ninguna institución, además sus ingresos son muy bajos, hay gente que no tiene derecho a un crédito hipotecario, en Sinaloa es el 49 por ciento de la Población Económicamente Activa”, reiteró.

“Entonces nosotros decimos esos qué, los dejamos, son todas las ponencias que de alguna manera se presentaron y que ponían las casitas ahí de lámina, lo más pobre, tienen que tener una alternativa y lo que este movimiento está planteando, la gente dice no queremos nada regalado, no queremos que nos regalen ni el terreno ni vivienda, dennos la posibilidad de pagar de acuerdo a los ingresos que tenemos, pero ayúdennos a conseguir terrenos”.