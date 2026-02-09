Advierten del impacto ambiental en playas aunque se use material biodegradable en combate naval

MazConciencia advirtió del impacto ambiental a las playas que generará el uso de confeti en el combate naval durante el Carnaval de Mazatlán, aún y que usen material biodegradable.

Tras anunciar la cuarta jornada de limpieza en playas el domingo de carnaval, Sofía Trejo, llamó al municipio a la congruencia prohibiendo definitivamente el confeti metálico a todos, comparsas y vendedores, y público en general.

A solo tres días de iniciar los festejos del Carnaval en Mazatlán, dónde abunda el confeti de papel y metálico, diamantina, la pólvora, cartón, microplásticos y compuestos químicos y es lo más contamina playas, océanos y el ruido aterroriza a las mascotas, la directora del organismo MazConciencia, Sofía Trejo, llamó al municipio a ser congruentes con el Mazatlán sustentable que se presume y mejor prohíban materiales dañinos.

Y es que lamentó que son miles de toneladas de pirotecnia que se detonan desde el mar y ahí se quedan dañando el océano.

“Lo que más usan es la generación de residuos sólidos que se depositan tanto en el mar como en la playa porque es ahí donde las estamos usando. La pirotecnia está formada por plásticos, cartón, mechas y todo eso cae directamente a las playas y al océano y son compuestos de materiales pesados, que se van acumulando tanto en la playa como en los océanos, y que ingieren los peces y nosotros mismos podemos sufrir alguna consecuencia porque también ingerimos esos peces”, alertó.

Explicó que el impacto de la pirotecnia como se ha estado usando hasta ahorita, genera mucha contaminación, no solo el auditivo para algunas especies como los animales de compañía, los perritos que sufren e incluso hasta les puede generar paro cardiaco, la lumínica que afecta a las aves nocturnas que tenemos en esta parte de la ciudad.

“Las alteraciones a los ecosistemas costeros son muchas, desde las explosiones, los residuos, las zonas de desove, los organismos, los microplásticos porque todos estos materiales permanecen ahí por gran tiempo por el tipo de materiales del que están compuestos”, sostuvo la ambientalista.

En entrevista, dijo que también se impacta a la atmósfera, porque todo mundo observa que a la hora de detonarse la pirotecnia al estar hecha de compuestos químicos.

“Genera gran contaminación atmosférica, que contribuye al cambio climático, y lo que nos tiene con este invierno caluroso”, recalcó.

Recordó que desde el año pasado el municipio les habló de que la pirotecnia que usaron estaba hecha de arroz, pero Trejo les aclaró aún así es material que no pertenece a las playas y altera todo su hábitat.

“Hay que entender que si ese material no pertenece a la playa por muy natural que sea genera una contaminación, una alteración, desde cambios de PH, etc., así como no podemos irnos con esa versión de que no afectan”.

De hecho, comentó que ha leído que no existe en ninguna parte una pirotecnia 100 por ciento que no cause daño al medio ambiente, apenas las luces con drones, pero aún así afecta en mucho menor dimensión. Por lo pronto, la ambientalista, ya está invitando a la población a quien quiera sumarse a la jornada de limpieza, como lo ha venido realizando durante cuatro años como una tarea más con el grupo de colaboradores de MazConciencia madrugando el domingo de carnaval para retirar lo más posible de las miles de partículas y materiales dañinos que deja la intensa pirotecnia del sábado del combate naval en las playas por varios kilómetros.

“Hacemos una atenta invitación a la cuarta jornada de MazConciencia a que nos acompañen. El punto de encuentro es el escudo por la escalera a la playa y esperemos que mucha gente vaya”.

A los funcionarios que ya han planteado que al igual que el año pasado que prohibirían el confeti metálico, les aplaudió como un acción para contaminar menos en carnaval al océano, pero siempre y cuando cumplan.

“Vamos tarde pero que bueno, sin embargo a la hora de la hora no es así. El año pasado nos habían prometido que no iba a haber confeti metálico y vimos que sí, muchos carros, muchas candidatas llevaban confeti metálico. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero vamos a ver que este año se controle un poco mejor”.

Citó el ejemplo de que sí se puede desaparecer el uso del confeti metálico, como cuando se prohibió el uso de cascarones porque golpeaban, también luces de láser, además del spray; y exhortó solo requiere de mantenerse firmes como parte de la conciencia ambiental desde la autoridad, los vendedores y todo mundo porque son corresponsables de contribuir a un ambiente sano.