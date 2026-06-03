$!Advierten maestros jubilados de ‘estallido social’ de no abrogarse la Ley de pensiones del 2007

De no abrogarse la Ley de pensiones del 2007, maestros jubilados de Sinaloa advierten un “estallido social”, sumándose así a las protestas realizadas por personal del CNTE en Ciudad de México. Carlos Ramón López Torres representante en Sinaloa de la Coalición de Pensionados y Jubilados “Profesor Elpidio Domínguez Castro”, que existe en 22 estados de la República Mexicana, expuso que les preocupa el tema del mecanismo de las jubilaciones y pensiones para los maestros que aún están dando clases y a quienes se les aplicará un sistema heredado por Felipe Calderón, diferente a la del 73 y que les señala que se podrán retirar hasta los 55 años a través de una Afore que cobra y resulta inmoral que un empresario maneje sus ahorros de toda la vida de los trabajadores de la educación. “Nos preocupa el tema de las pensiones, pero no tanto como a los que están en las escuelas y que hoy se va. A retirar con un sistema penitenciario de un ahorro manejado por una Afore y que resultan cifras raquíticas de apenas 4 mil pesos mensuales”. Este señalamiento es la misma molestia que tiene a miles de maestros que se manifiestan en la Ciudad de México para que la Presidenta Claudia Sheinbaum eche abajo esa Ley y cree una nueva para las pensiones futuras y que puedan irse a descansar con una vida plena y digna. El profesor lamentó que por falta de voluntad de la actual mandataria federal no modifica la Ley de pensiones y jubilaciones calderonista, cuando en tiempos de campaña se los prometió. En respaldo a este rechazo, dijo que están movilizándose por todo el país y Sinaloa se sumó haciendo público su solidaridad, a través de los medios de comunicación, agregó. “Aquí en los años que vienen puede empezar a haber estallidos sociales. Ahorita la gente todavía se manifiesta con bloqueos, pero esto vendría siendo como una enfermedad. Si tú no te la atiendes bien, la enfermedad se va agravando y ya está”. “Y no quisiéramos ver un ya con lo que tenemos se nos hace mucho. Ahora imagínate ya una cuestión política inestable donde ya no pasáramos del plano de la violencia de los narcos, de los grupos de narcos, pasáramos a otra etapa, a una violencia política. Una inestabilidad social, lo cual a nadie nos conviene que llegue la cosa hasta allá”.

Aclaró que la Presidenta ha dicho: “Bueno, está la pensión del bienestar”, expuso que lo cierto es que no es una pensión, sino un programa social que uno lo adquiere hasta que tiene 65 años de edad. “El profe, por ejemplo, que se jubila a los 55 años todavía tiene que esperar 10 años más para obtener derecho a ese programa social”, criticó. “Hay un rechazo a esta situación y en México ahorita están miles de maestros, principalmente de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca presionando para que la Presidenta cambie y eche abajo esa Ley”. López Torres destacó que la palanca del desarrollo del país está en la educación y el Gobierno federal debe apoyarlo. Pero a los jubilados, indicó que también les han quitado derechos a los comprometidos por la Ley, desde el sexenio obradorista. “Nos han quitado derechos. Derechos ya adquiridos. Por ejemplo. Nuestra pensión se tiene que incrementar cada año, porque el costo de la vida va aumentando. Es obvio. La ley con la que nos jubilamos decía que ese incremento que tenemos cada año debía de hacerse en salarios mínimos. Pero el Gobierno, López Obrador, se empezó a elevar mucho el salario mínimo”.