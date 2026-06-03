$!Advierten maestros jubilados de ‘estallido social’ de no abrogarse la Ley de pensiones del 2007

De no abrogarse la Ley de pensiones del 2007, maestros jubilados de Sinaloa advierten un “estallido social”, sumándose así a las protestas realizadas por personal del CNTE en Ciudad de México.
Carlos Ramón López Torres representante en Sinaloa de la Coalición de Pensionados y Jubilados “Profesor Elpidio Domínguez Castro”, que existe en 22 estados de la República Mexicana, expuso que les preocupa el tema del mecanismo de las jubilaciones y pensiones para los maestros que aún están dando clases y a quienes se les aplicará un sistema heredado por Felipe Calderón, diferente a la del 73 y que les señala que se podrán retirar hasta los 55 años a través de una Afore que cobra y resulta inmoral que un empresario maneje sus ahorros de toda la vida de los trabajadores de la educación.
“Nos preocupa el tema de las pensiones, pero no tanto como a los que están en las escuelas y que hoy se va. A retirar con un sistema penitenciario de un ahorro manejado por una Afore y que resultan cifras raquíticas de apenas 4 mil pesos mensuales”.
Este señalamiento es la misma molestia que tiene a miles de maestros que se manifiestan en la Ciudad de México para que la Presidenta Claudia Sheinbaum eche abajo esa Ley y cree una nueva para las pensiones futuras y que puedan irse a descansar con una vida plena y digna.
El profesor lamentó que por falta de voluntad de la actual mandataria federal no modifica la Ley de pensiones y jubilaciones calderonista, cuando en tiempos de campaña se los prometió.
En respaldo a este rechazo, dijo que están movilizándose por todo el país y Sinaloa se sumó haciendo público su solidaridad, a través de los medios de comunicación, agregó.
“Aquí en los años que vienen puede empezar a haber estallidos sociales. Ahorita la gente todavía se manifiesta con bloqueos, pero esto vendría siendo como una enfermedad. Si tú no te la atiendes bien, la enfermedad se va agravando y ya está”.
“Y no quisiéramos ver un ya con lo que tenemos se nos hace mucho. Ahora imagínate ya una cuestión política inestable donde ya no pasáramos del plano de la violencia de los narcos, de los grupos de narcos, pasáramos a otra etapa, a una violencia política. Una inestabilidad social, lo cual a nadie nos conviene que llegue la cosa hasta allá”.
Aclaró que la Presidenta ha dicho: “Bueno, está la pensión del bienestar”, expuso que lo cierto es que no es una pensión, sino un programa social que uno lo adquiere hasta que tiene 65 años de edad. “El profe, por ejemplo, que se jubila a los 55 años todavía tiene que esperar 10 años más para obtener derecho a ese programa social”, criticó.
“Hay un rechazo a esta situación y en México ahorita están miles de maestros, principalmente de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca presionando para que la Presidenta cambie y eche abajo esa Ley”.
López Torres destacó que la palanca del desarrollo del país está en la educación y el Gobierno federal debe apoyarlo.
Pero a los jubilados, indicó que también les han quitado derechos a los comprometidos por la Ley, desde el sexenio obradorista.
“Nos han quitado derechos. Derechos ya adquiridos. Por ejemplo. Nuestra pensión se tiene que incrementar cada año, porque el costo de la vida va aumentando. Es obvio. La ley con la que nos jubilamos decía que ese incremento que tenemos cada año debía de hacerse en salarios mínimos. Pero el Gobierno, López Obrador, se empezó a elevar mucho el salario mínimo”.
Recordó lo dicho por Felipe Calderón: “Si a los pensionados les sigo calculando en salarios mínimos, no va a haber dinero que alcance para pagarles a ellos” y creó un mecanismo nuevo que se llama la Unidad de Medida y Actualización y Actualización (UMA) que consiste en que el valor del salario mínimo es uno y el de la UMA es más bajo.
“Con eso nos calculan, con ese porcentaje menor, perdemos salario, violando la ley porque mi documento con los cuales yo me jubilé especifican que mi incremento va a ser en salario mínimo. Me están violando al cambiarme la fórmula”, citó.
Mientras que ahora un profesor que se está jubilando con la mayor categoría, explicó que está perdiendo más de la mitad de su incremento.
“Ahorita por decirte, están ganando los que se están jubilando ahorita con el tope de los 10 salarios mínimos debían de devengar de 54 a 56 mil pesos y les vienen llegando 30 o 32 mil pesos. Entonces, los trabajadores nuevos se están dando cuenta de eso y están luchando para que esa fórmula la echen abajo”.
El profesor jubilado comentó se quiere que toda la ley del 2007 creada por Calderón de las Afores la echen abajo y se cree un sistema solidario donde cada trabajador aporte para un fondo y eliminar las Afores.
“Pero, la Presidenta no quiere enfrentar a los dueños de las Afores. Son como 10 Afores las que hay en el país, pero son grandes millonarios y es un perjuicio. Y la Presidenta lo sabe. Tan lo sabe que en su campaña prometió que esa ley la iba a echar abajo. Usted lo prometió. No sé en qué parte declaró, “vamos a echar abajo la ley de Calderón del 2007”.
Así que el magisterio no va a echar en marcha atrás con las movilizaciones y cada vez la gente puede extremar en la presión ante el desespero de lo que les espera con pensiones que no garantizan una vida plena, una vida digna, recalcó.
Además, reclamó que esa pensión es usada mayormente en medicamentos porque no hay en el ISSSTE o porque tardan en entregarlos y vas a la farmacia y los compras.
La gran demanda es la abrogación que quiere decir, echar abajo al 100 por ciento la ley calderonista del 2007. Que señala que de ahí en adelante los trabajadores van a ser manejados sus recursos por una Afore, sus ahorros y al final de lo que acumules te van a dar una parte y la Afore te va a cobrar por manejarte tu dinero. Además que es inmoral. Es inmoral que un empresario te maneje tus recursos cuando él está bien a gusto administrándolos. Y ganando a costa de su dinero.
Consideró que es más cuestión de falta de voluntad que la Presidenta actual esté alargando ese tema, por intereses con los grandes empresarios que manejan las Afores y aportando para el Mundial, porque está proponiendo reformas como la judicial.
Opinó, a como están las cosas debe ponerse del lado del millón de maestros que de los empresarios.
“A perjudicar a la gente que la tiene metida en un zapato, sobre todo ahorita con lo del Mundial de Fútbol. Hay la amenaza de la SNTE, de la Coordinadora, de bloquear los estadios, interrumpir los juegos. Fíjate qué grave es eso”.
“También ayer los agricultores anunciaron lo mismo. Creo que andan haciendo bloqueos para ir a juntar dinero e irse a México. Ayer también pues aquí los restauradores dijeron que si no los atiende antes del Mundial, pues se van a hacerle vaya, no. Es otro Esos se le va a hacer un problemón. Y si lo reprime, imagínate las imágenes a nivel internacional”.