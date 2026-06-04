Advierten pronta llegada a Sinaloa del gusano barrenador; hay casos cerca de La Concha

Ante la infestación que ya se encuentra en la ganadería de Nayarit y a 50 kilómetros de La Concha en Escuinapa, los ranchos ganaderos de Mazatlán ya fueron informados con el programa preventivo de Senasica para atender cualquier sospecha de contagio y evitar la muerte y una mayor propagación posible, informó el dirigente ganadero Antonio Lizárraga Rivera.

“Esto no se va a evitar, es inevitable porque el gusano como lo puedes parar, se viene la trazabilidad del ganado, el que viene de afuera y entra mucho a Sinaloa. ¿Las aves cómo las puedes controlar?, ¿la mosca cómo las puedes controlar si vuela buscando las heridas?”.

Advirtió que la mosca pone entre mil 500 y 2 mil huevecillos de gusanos y se aparea una sola vez, por eso están tirando moscas estériles, pero está generando gran volumen de propagación en el ganado y va a durar hasta cuatro años controlarla, según Senasica.

“Sinaloa ya estamos de un momento a otro que haya casos, porque yo creo que están a 50, 60 kilómetros de La Concha el gusano barrenador y otra cosa que les quiero agregar es que la mosca avanza un promedio de 20 kilómetros diarios”, así que reiteró la propagación a la entidad es inevitable.

Lizárraga Rivera insistió a los ganaderos en estar muy atentos revisando a su ganado de heridas, cortadas, a los ombligos de los becerros, y sobre todo a los ancianos.

“Más que todo nosotros traemos un programa preventivo que nosotros como Asociación Ganadera se lo solicitamos a Senasica, porque es la encargada de la información en lo referente al gusano barrenador y nos coordinamos y hace 15 días tuvimos reuniones en las principales comunidades ganaderas empezando en la de Mármol en el poblado de Los Llanitos para reunirlos y ahí se les está informando del problema que ya lo tuvimos de 15 a 20 años atrás y se logró combatir el gusano barrenador. No es un problema del que no sepamos nosotros, al menos los ganaderos viejos ya lo conocemos”.

“Pero si es muy importante que la gente esté enterada de cómo se infecta y todo lo preventivo, porque no solo afecta al ganado, afecta al fauna, a los humanos porque ha habido varios casos de humanos y eso yo lo recalco en todas las reuniones, de que hay que tener mucho cuidado con los viejitos, que tengan heridas, sobre todo en la gente de la calle porque la mosca llega y pone sus huevecillos e inmediatamente el gusano brota”.

Alertó que es un gusano que se alimenta de la carne, así que debe estar pendiente para detectarlo dado que es muy notorio que sale el olor a podrido como carne echada a perder y eso indica casi 100 por ciento que ahí está el gusano.

“Nosotros recomendamos que estén al pendiente de los ombligos de los becerros porque los recién nacidos son los más vulnerables en la contaminación de la mosca, por el ombligo que está fresco y hay que estar poniendo cicatrizantes que sequen rápido las heridas y cubrirlas para no infectarse en los humanos, pero en los animales medicamento de secado rápido y estar muy al pendientes”.

“No vamos a poder evitarlo que esto va a llegar de un momento a otro. La verdad, nosotros estamos esperando que ya nos digan que ya hay un caso en La Concha, en Escuinapa, porque prácticamente están dentro del Estado”.

Se refirió al ganadero como el mejor doctor y por eso se les está informando que si la mosca deposita sus huevos en 48 horas ya nació el gusano, pero si se atiende a tiempo el animal se cura.

Adelantó que los ranchos ganaderos ya traen un programa preventivo solicitado a Senasica de las medidas preventivas como y cuando usar un polvo para que salga el gusano, siempre y cuando sea atendido a tiempo.

Informó que cuando se tenga detectado algún animal con gusano lo coloquen en plásticos sin contacto con la tierra, porque se entierran hasta 15 días en climas de calor y en frío 90 días enterrados para que salga la mosca, según señala el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, quien coordina la estrategia nacional y de emergencia para su supresión y control mediante el monitoreo, uso de trampas, tratamiento de heridas y, en etapas avanzadas, la liberación de moscas estériles.