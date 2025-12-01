Advierten que en Mazatlán van a la alza casos positivos de VIH

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA y sus diferentes actividades, desde el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual informan que tan solo este año se han detectado 93 nuevos pacientes positivos en Mazatlán.

Rosendo Armando Anistro Salazar, encargado de Capasits, comentó a los medios de comunicación que tras 48 semanas de constantes pruebas y estudios, se mantienen a la alza los casos de personas con este padecimiento, el cual ya superó a las 92 detecciones que se hicieron durante el 2024.

“Ahorita en cuanto a detecciones en el cierre de la semana número 48, que fue hasta el día 15 de noviembre, llevamos un total de 93 casos nuevos ya confirmados. El año pasado tuvimos 92; lo que quiere decir que vamos a la alza en espera del cierre de año, pues ahorita estamos viendo 10 casos que tenemos pendientes por confirmar para poder iniciar tratamientos también”, dijo.

Mencionó que son más los hombres en quienes se detecta el VIH, ya que son los primeros en buscar cerciorarse de si cuenta con la enfermedad. Mientras que regularmente, los positivos suelen ser jóvenes adultos por encima de los 20 y menores a 50 años, indicando poca responsabilidad sexual de su parte.

“Siempre en su mayoría son más hombres que mujeres. De la mujer si hay acercamientos, pero también tiene mucho que ver que el hombre tiene más el temor o la zozobra de si hay una infección o no. Los nuevos casos que tenemos ahorita, en la mayoría estamos entre 25 y 44 años, y el 48 por ciento de los pacientes también están en 25-44 años; nos indica una razón de cinco hombres por una mujer de personas que viven con VIH”.

Explicó que este índice de casos positivos a la alza va de la mano con la poca prevención que tienen las personas.

Es por eso que desde Capasits hacen un llamado al uso responsable del preservativo, ya que es la principal manera de poder frenar la transmisión del VIH, así como otras infecciones que dañan al cuerpo humano.

“Siempre hemos hablado en las pláticas que estamos realizando en las universidades y escuelas secundarias, sobre sexualidad responsable. Siempre se les dice que su sexualidad es propia, pero con responsabilidad de cuidarse y tener prevención. La única manera de prevenir la transmisión del VIH es el uso del condón”.