$!Advierten que en Sinaloa han alertas rojas en combate a la corrupción y falta de transparencia

Sinaloa se encuentra con alertas rojas en el combate a la corrupción, la participación ciudadana, transparencia y opacidad, expusieron integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Ante integrantes de la Intercamaral, Carlos Corrales Díaz y Lucía Mimiaga León, representantes del Comité de Participación Ciudadana, señalaron que entre las alertas más visibles es la asignación directa de obras de infraestructura, índices de inseguridad y los cambios fiscales que se avecinan. Mimiaga León les expuso sobre las alertas rojas que han observado por la crisis económica derivada de la ola de violencia y de los cambios fiscales que pueden inhibir la participación crítica del sector empresarial porque pueden usarse como arma política. “Uno es que tenemos esta crisis económica en Sinaloa, la crisis de seguridad, sobre todo en Culiacán y ellos nos comentaban también que estos cambios fiscales que vienen para el 2026 y que consideran puedan inhibir la participación crítica del sector empresarial y de cualquier ciudadano, y de que no se use como arma política”, especificó.

Así como la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en lo local, después de la eliminación del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), proponiendo la creación de un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo o descentralizado del Legislativo, como el tema central en el que trabajan en coordinación con organizaciones sociales y Coparmex. “Hemos trabajado meses con estas iniciativas y esperamos hacer ajustes porque tuvimos una retroalimentación del Congreso del estado. Pero sí hay focos rojos en este contexto del Combate a la Corrupción, de la participación ciudadana, Transparencia y la opacidad, en este caso”, resumió Mimiaga. También presentaron dos iniciativas en la Ley de Transparencia y una reforma constitucional, de la que hay dos opciones, una que pueda ser un organismo público descentralizados, como propuestas presentadas. “Pero si hay focos rojos digamos en este contexto del combate a la corrupción, pero también en la participación ciudadana, de la transparencia o de la opacidad”. De la propuesta de la Ley de Participación Ciudadana, expuso a Jalisco como ejemplo de contar con un mecanismo de participación denominado “El Presupuesto Participado”, que no solo proviene del Legislativo, sino de la sociedad señalando cuales son las obras prioritarias que necesita la comunidad o el Ayuntamiento. Pero para el caso de Sinaloa, criticó que falta una real gobernanza para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones y que no hay transparencia. Y este contexto, dijo que ya detectaron en la entidad algunas observaciones públicas en las licitaciones de despensas para grupos vulnerables que no aparecía el contrato.