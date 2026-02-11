$!Advierten que la falta de planeación patrimonial puede provocar la desaparición de empresas

MAZATLÁN._ La falta de planeación patrimonial puede debilitar e incluso provocar la desaparición de empresas, advirtió el Notario Público, Manuel Díaz Salazar. Durante la conferencia “Cómo, cuándo y a quién heredar tu empresa”, impartida ante socios de Coparmex Mazatlán, señaló que puede convertirse en error costoso. La sucesión patrimonial es un proceso para irse consciente con un heredero confiable, destacó. El Notario Público explicó que más allá de que el testamento es un documento unilateral, debe ser completado con un testamento organizacional y un plan sucesorio que herede y cuide el patrimonio de toda una vida. “Es un testamento organizador que tiene que ver también con el hecho de que sea congruente con el negocio, con la empresa. Es una herramienta de la asociación el testamento, pero no es ese testamento tradicional al que estamos acostumbrados. No. Es un testamento a hacerse en pareja, porque estas son decisiones de pareja”, señaló. “¿Y por qué son decisiones de pareja? Porque no sabemos quién de los dos se va primero. Entonces, se tiene que hablar de antemano, porque si él se va, ella, como sobreviviente, puede disponer de todo lo que haya quedado a favor de ella”.

Díaz Salazar, Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y con estudios en Derecho Patrimonial, Política, Derecho Contractual, Negocios Agropecuarios y Alta Dirección de Empresas, afirmó que ha constatado cómo empresas pueden verse debilitadas o incluso desaparecer no por falta de ventas, sino por falta de planeación patrimonial. Durante su intervención, recomendó que, según la regla de oro, no debe pensarse solo en sumar una buena herencia, sino en formar a buenos herederos o sucesores de la empresa. “Les juro, es la verdad. No estén pensando en solo formar una buena herencia, sino es mucho más importante en formar buenos herederos. Buenos herederos les van a resolver cualquier problema que se les presente porque ya están vacunados contra la envidia, ya sanaron de rencores y tienen una verdadera fraternidad no fingida y que pueden hacer crecer la empresa. Pero como les decía hace rato, con un testamento que ya mandaron”.

Asimismo, a los empresarios asistentes les advirtió que la planeación patrimonial por causa de muerte no se clona. “Más de una persona ha llegado a la oficina pidiendo: quiero que me haga lo que le hizo a mis papás o que hizo a mi tía. Usted se va a dar cuenta que la persona es maicero y él es zapatero. No se clona. Les pueden servir las experiencias de los demás para captar ideas, para abrir una puerta, para incorporarles puntos buenos a la planeación de ustedes, pero no es posible desde ningún punto de vista accionarlas al plan de sucesión”, apuntó. El Notario destacó que invertir en planeación patrimonial es altamente rentable y mencionó herramientas como el fideicomiso, el cual, dijo, suele estar estigmatizado como exclusivo para grandes fortunas, cuando en realidad es accesible para cualquier empresario.