$!Advierten que lluvias se incrementarán en el sur de Sinaloa para el fin de semana

Tras la caída de las primeras lluvias ligeras de la temporada este jueves en Mazatlán, se pronostica que las prestaciones pluviales se incrementarán entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en municipios del sur de Sinaloa, manifestó el meteorólogo del Instituto Estatal de Protección Civil, Juan Pablo Cerón Hernández.

“La corriente en chorro subtropical es lo que está generando el ingreso de humedad el cual está interactuando con un canal de baja presión qué se ha establecido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y está dando lugar a estas lluvias, el día de hoy se tiene pronóstico de lluvias ligeras en lo que viene siendo el municipio de Mazatlán, San Ignacio y en Concordia quizás lluvias moderadas”, expresó Cerón Hernández este jueves en entrevista.

“Ya lo que viene siendo mañana por la noche, incluso la madrugada del sábado se prevé un incremento, sobre todo aquí en Mazatlán pudieran estarse presentando lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros e igual no se descarta actividad eléctrica asociada a estas lluvias”.