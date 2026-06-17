$!Advierten que sistema educativo no está listo para guiar a personas con diferente identidad

El sistema educativo en el país no ha estado ni está listo para guiar a una persona con identidad diferente, si le apuesta a ello sí lo logrará, pero si no se va seguir muy atrás, dijo José Ramón Moreno Partida en el conversatorio “De las viejas escuelas a las nuevas identidades: La evolución del movimiento LGBTQ+”.

“El sistema educativo no ha estado ni está listo para guiarte, si las entidades educativas le apuestan sí, pero si seguimos igual la verdad vamos a seguir muy atrás”, añadió Moreno Partida, de formación docente.

En el evento realizado a las 18:00 horas de este miércoles en la Casa del Marino como parte de la Semana Cultural por la celebración de la comunidad LGBTQ+, cuya marcha se realizará el próximo sábado en Mazatlán, agregó en el caso de la secundaria, que para él fue la más difícil por el bullyng que es muy fuerte y al haber maestros por asignatura no le ponen atención a este aspecto.

Durante su formación como maestro que concluyó en el 2018 no hubo un taller, una asignatura, un curso, nada, que los acercara como docentes a la diversidad.