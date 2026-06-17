$!Advierten que sistema educativo no está listo para guiar a personas con diferente identidad

El sistema educativo en el país no ha estado ni está listo para guiar a una persona con identidad diferente, si le apuesta a ello sí lo logrará, pero si no se va seguir muy atrás, dijo José Ramón Moreno Partida en el conversatorio “De las viejas escuelas a las nuevas identidades: La evolución del movimiento LGBTQ+”.
“El sistema educativo no ha estado ni está listo para guiarte, si las entidades educativas le apuestan sí, pero si seguimos igual la verdad vamos a seguir muy atrás”, añadió Moreno Partida, de formación docente.
En el evento realizado a las 18:00 horas de este miércoles en la Casa del Marino como parte de la Semana Cultural por la celebración de la comunidad LGBTQ+, cuya marcha se realizará el próximo sábado en Mazatlán, agregó en el caso de la secundaria, que para él fue la más difícil por el bullyng que es muy fuerte y al haber maestros por asignatura no le ponen atención a este aspecto.
Durante su formación como maestro que concluyó en el 2018 no hubo un taller, una asignatura, un curso, nada, que los acercara como docentes a la diversidad.
“No hay estos cursos o talleres que acerquen a los docentes a las nuevas formas de vivir, pues no son nuevas, la identidad no es algo nuevo, ...estamos más en el foco: existe la identidad sexual, si bien en los libros de texto hay esas citas, pero al docente no es que se le prepara (para guiar a estudiantes con identidad sexual distinta a la heterosexual”, expresó.
En el conversatorio en el que también participó como ponente la psicoterapeuta Lizeth Orea Duarte, expresó que incluso en algunos profesionistas a los que ha solicitado entrevistas para un estudio sobre este tema no quieren hablar del mismo, lo que considera una traba.
Moreno Partida, conocido como Josep, pidió a las personas con identidad diferente a la heterosexual que vivan su vida, vivan su libertad, amen a quien les plazca, protejan a quien tengan, siempre se va poder.
“Los invito a amar, a sentir, a respetar y si por ser diverso tu familia te rechaza tienes una nueva familia y a quienes son aliados y aliadas gracias porque ustedes son salvadores de muchas personas como nosotros”, añadió Moreno Partida.