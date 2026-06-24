Advierten que socavón en el malecón de Mazatlán podría extenderse hasta la Avenida del Mar

El socavón que se formó sobre el malecón de Mazatlán podría extenderse hacia la Avenida del Mar, advirtió la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala.

Consideró que es urgente reparar la fractura del muro de contención y que podrían ocupar más de 5 millones de pesos de inversión.

“Acabo de venir de allá y vimos que si está muy fuerte la fractura que tiene el malecón, a la altura de la torre Miramar, adelante y vimos que está grande y los de Obras Públicas están revisando todo lo que fue el daño”.

Para prevenir que otra zona se resquebraje por el fuerte oleaje que continuara, indicó que van a revisar la pérgola de Playa Norte ante la denuncia de ciudadanos.

Descartó sea retirado el material como las piedras para que esté protegido el socavón en el malecón porque sirven de amortiguamiento ante el oleaje intenso que continúa golpeando la zona.

De hecho, habló de que el mar de fondo continuará fuerte para los siguientes días y hay peligro de abrirse aún más la zona dañada hasta la calle.

“Se decidió no mover nada, ni las piedras. Tenemos una junta con el comité de obras para decidir qué va a seguir con el proceso constructivo y el estudio que se tiene que hacer previo porque a parte del socavón y la quebradura hay en el área se tomarán unos metros hacia ambos lados para revisar que no esté fracturado”.

Señaló que será al mediodía cuando se reúnan para decidir qué se realizará, porque es urgente la intervención por ser una vía que utilizan los mazatlecos todos los días y los turistas, pero además de ser peligroso la situación y la Dirección de Obras Públicas cuenta con un presupuesto de 5 millones de pesos para obras emergentes.

“Esta es una obra emergente y vamos a ver qué vamos a hacer ahorita. Ahorita que nos reunamos vamos a ver quién le invierte porque si serán más de 5 millones de pesos porque la fractura está bastante fuerte y si no la atendemos inmediatamente se va a quebrar la calle”.

Agregó que en el acordonamiento ampliaron la zona de ambos lados del malecón porque el daño puede estar más adelante de la Lobos Marinos, de sur a norte.

Y es que dijo que el agua en movimiento es muy pesada y por eso seguramente venció el muro de contención del malecón por más de 70 metros a lo largo, según la medición que hizo Obras Públicas.

Pero también habló de otra zona vulnerable que también pudiera venirse abajo por las fuertes olas que están registrándose en la bahía de Mazatlán.

“Fíjese que cuando estábamos ahí se nos acercó un ciudadano que dijo era buzo y nos dijo que él se ha parado donde está la velaria de Playa Norte y que él sintió una ola muy fuerte y que sintió que se movió”.

Comentó que va a revisar todo el litoral costero a lo largo del malecón donde está expuesto al fuerte oleaje de manera preventiva.

“Vamos a revisar todos los frentes de mar que estén muy expuestos a los fuertes oleajes. Definitivamente porque va a volver a pasar eso”.

Sobre todo, explicó, porque el intenso oleaje va a continuar y que al parecer va a bajar para el 22 del mes de julio para realizar la obra y que venga un experto en el tema.

“Ahorita como está el oleaje no se puede trabajar. Ya revisaron”, recalcó.

La Síndica Procuradora habló de que buscarán al delegado de la Semarnat para agilizar el permiso de construcción al ser una zona federal donde tendrán que meter maquinaria y usar material porque esto va a afectar al uso diario y que no se haga el problema más grande.