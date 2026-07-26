$!Advierten riesgo de socavón en el malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hueco entre las piedras y arena del malecón, en el Paseo Claussen, que presuntamente han hecho algunas personas para vivir en ese lugar, podría generar un socavón y posibles accidentes, alertaron personas que se han percatado de esa situación.

Señalaron que el hueco, ubicado a unos 100 metros al oriente de la barda de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue hecho por algunos hombres que viven en la playa.

“Han escarbado en la arena para hacer un hueco y meterse a vivir, por lo que el pavimento podría colapsar y hacerse un socavón y podría caer un turista”, expresó una de los denunciantes.