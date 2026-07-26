$!Advierten riesgo de socavón en el malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hueco entre las piedras y arena del malecón, en el Paseo Claussen, que presuntamente han hecho algunas personas para vivir en ese lugar, podría generar un socavón y posibles accidentes, alertaron personas que se han percatado de esa situación.
Señalaron que el hueco, ubicado a unos 100 metros al oriente de la barda de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue hecho por algunos hombres que viven en la playa.
“Han escarbado en la arena para hacer un hueco y meterse a vivir, por lo que el pavimento podría colapsar y hacerse un socavón y podría caer un turista”, expresó una de los denunciantes.
Además, pidió que las autoridades correspondientes reparen ese espacio debajo del pavimento del malecón para prevenir algún incidente.
Este domingo, en un recorrido por la zona, se constató que han sido retiradas varias piedras de la barda del malecón, que ahora están sobre la playa; y en el lugar se ve un hueco, además de que en la arena se encontraba una mochila negra, aparentemente de alguna persona que acude a ese lugar, aunque en ese momento no se encontraba nadie en el sitio.
Aunque por momentos el oleaje pega entre las piedras del malecón, no es tan alto como para que ese haya sido el factor que formó el hueco que pone en riesgo de que se presente un socavón.
A pocos metros al poniente se observa otro hueco entre las piedras, donde tampoco llega el romper de las olas, por lo que al parecer también fue hecho por personas, lo que podría debilitar la estructura del malecón.