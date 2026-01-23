$!Advierten riesgos de lavado de dinero para diversos sectores en Sinaloa

MAZATLÁN._ Los vendedores de autos, los desarrolladores inmobiliarios y los prestamistas son vulnerables al lavado de dinero en Sinaloa, advirtieron abogados. Con la reforma antilavado de dinero, propuesta ante la temática de violencia que vive la entidad, se podrían generar fuertes multas administrativas a quienes no cumplan con ella. Alfredo Eduardo Soto Vela, socio corporativo de RCCO Abogados, alertó junto a Miguel Ángel Mojica Aguilar del panorama que viene para las empresas regionales para que cumplan con la norma que entró en vigor el 17 de julio de 2025, dentro del Simposio Anual Corporativo de Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa por la Reforma estructural a la Ley Antilavado, titulado “Liderazgo Empresarial ante una nueva era de cumplimiento”, organizado por la marca de profesionales del derecho.

En el evento, Soto Vela aclaró que esta nueva norma fue creada en el contexto de la temática de la violencia y que coloca a Sinaloa en un sector de riesgo para las diversas actividades económicas. Al Simposio Anual Corporativo de Prevención del Lavado de Dinero en Sinaloa acudieron desde abogados y contadores, hasta empresarios que buscan apacitarse para reducir los riesgos en próximas revisiones de las autoridades.

Dionisio Paz Díaz inauguró el foro y dijo que se busca establecer un puente entre empresarios, los que saben del tema del lavado de dinero y a quienes dan cumplimiento a la llamada “Ley Antilavado”. Admitió que el tema no es fácil, pero por lo mismo se reunieron en el marco del foro para que se conozca del alcance que tiene en el cumplimiento y de actualización para seguir ejerciendo la profesión cumpliendo con lo que establece la Ley en Sinaloa. Sobre a quien va dirigida la “Ley Antilavado”, explicó que a personas que se dedican a las actividades lícitas, para capacitarlos y conozcan de la regulación y la información administrativa por ser vulnerables o riesgosas.