Advierten riesgos en el Mercado Pino Suárez ante posibles lluvias en Mazatlán

Ante la amenaza de posibles lluvias por el paso del huracán Simon frente a las costas del Pacífico mexicano, el Mercado Municipal José María Pino Suárez enfrenta riesgos por las deficiencias en su infraestructura, principalmente por el desgaste de la techumbre, las filtraciones de agua y los problemas en el sistema de drenaje.

Roberto Vega Niebla, presidente de la Unión de Locatarios, señaló que el inmueble presenta diversas fallas que se hacen más evidentes durante las precipitaciones intensas, cuando el agua se filtra por el techo y las canaletas, además de ingresar desde las calles cuando aumenta el nivel del agua.

“Desafortunadamente el mercado tiene muchas deficiencias de infraestructura; la techumbre ya dio lo que tenía que dar”, comentó.

Vega Niebla explicó que las filtraciones son recurrentes durante la temporada de lluvias, debido al desgaste de la cubierta y a que las canaletas no han quedado completamente en condiciones adecuadas, pese a los trabajos de reparación realizados en el inmueble.

“Siempre que hay temporadas de lluvias fuertes se trasmina el agua por las techumbres, por las canaletas que no han quedado del todo bien”, declaró.

A esta situación se suma el ingreso de agua desde las vialidades aledañas cuando aumenta su nivel, lo que representa otra dificultad para el funcionamiento cotidiano del mercado y para quienes acuden a realizar sus compras.

El presidente de la Unión de Locatarios también manifestó su preocupación por el sistema de drenaje, debido a que el agua llega a regresar hacia el interior del inmueble, una situación que puede complicarse durante periodos de lluvias intensas.

“También es preocupante el tema del drenaje, que se regresa para el centro del mercado”, manifestó.

Las deficiencias cobran relevancia ante la vigilancia meteorológica por el huracán Simon, que permanece en aguas del Pacífico mexicano, y aunque el centro del fenómeno se mantiene mar adentro, las condiciones asociadas con su circulación pueden generar lluvias en la región.

De esta forma, ante este escenario, los comerciantes mantienen la preocupación por las posibles afectaciones que nuevas precipitaciones podrían ocasionar en el inmueble, donde, de acuerdo con Vega Niebla, persisten problemas que requieren atención para evitar filtraciones e ingreso de agua al interior.