EL ROBLE, Mazatlán._ A nada de que se haga entrega de la Presa Santa María con la presencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habitantes de la comunidad de El Roble en Mazatlán denuncian que el canal de riego tiene severas deficiencias.

Sucede que el canal de riego que se implementó para El Roble y otras comunidades, no soporta los causes de los arroyos en la zona, ya que durante su construcción se demeritó la situación y ahora las consecuencias las pagan los habitantes, así lo aseguran los mismos ciudadanos.

“Aquí el problema son los arroyos, que no contemplaron la dimensión de los causes de estos, como cuando llueve mucho, son causes grandes. Lo que vieron fue un cause leve que rebasó la capacidad del arroyo por abajo del canal, por tubería y esto provocó que se desbordara el arroyo por la parte de arriba y perjudicó el canal”, explicó Guillermo Peinado Piña, Presidente del Comisariado Ejidal de El Roble.