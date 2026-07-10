Aeropuerto de Mazatlán pierde 72 mil pasajeros aéreos hasta el mes de junio

Pese a los esfuerzos de promoción turística para incrementar la llegada de visitantes, el aeropuerto de Mazatlán presenta una caída de 8.4 puntos porcentuales en el tráfico aéreo durante el primer semestre del año.

De enero a junio de 2026, por Mazatlán se atendieron a 835 mil 453 pasajeros, tanto nacionales como extranjeros, que comparados con los 907 mil 858 reportados en el mismo lapso de 2025, la diferencia es de 72 mil 405 pasajeros menos.

Tan solo en el mes de junio, el Grupo Aeroportuario Centro Norte reporta una ligera contracción respecto al mismo mes de hace un año.

En junio se tuvo un flujo de 125 mil 653 pasajeros totales, lo que equivale a una baja del 4.5 por ciento frente a los 131 mil 558 personas que viajaron por la terminal en el mismo lapso del año pasado.

En la segmentación del tipo de pasaje, el nacional fue de 111 mil 532 viajeros, en comparación con los 117 mil 224 reportados en el mismo mes del 2025.

Mientras que en el flujo de extranjeros la cifra está relativamente similar, de 14 mil 121 pasajeros a los 14 mil 359 registrados en junio de 2025.