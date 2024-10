Informó que debido a los sucesos en el centro y sur del estado, la gente tiene miedo de salir a carretera y visitar el mercado como es costumbre, algo que ha venido afectando sus ventas desde que inició el mes.

“Pues sí baja mucho la afluencia en estos días, porque es un temor que tiene la gente para salir, agarrar la carretera y venir a visitar el puerto. Entonces, de alguna manera nos afecta y esperemos que pase pronto esta situación”, declaró.

“Sí, sí se nota mucho la transición de agosto para acá, de por sí el mes de septiembre es un poco bajo y aunado a lo que está pasando, pues bajan más las ventas, es una realidad”, añadió.

Recalcó que el turismo por carretera es la principal fuente de turismo del mercado Pino Suárez, por lo que los bloqueos en autopistas como Durango o Culiacán pegan de lleno a todo el sector turístico de Mazatlán, logrando que sus ventas caigan a la mitad.

“Supongo que esa es la razón por la que muchas familias no toman carretera es el miedo a que pueda pasar algo. Gran parte de los visitantes que tenemos es turismo carretero y con lo que ha estado pasando pues es más difícil ahora”.

“Como te digo, ha bajado la llegada de visitantes, ha disminuido la afluencia de visitantes al puerto, entonces por consiguiente dejan de venir aquí al mercado. Con lo de Durango es una afectación para todos, es lo mismo, un efecto dominó que nos pega a todos en ese sentido”, dijo.

“Las familias para tomar carretera la piensan por la situación que se está viviendo, pero esperemos que se solucione pronto. Las ventas han estado demasiado bajas, estamos en un 50 por ciento de venta con respecto a otros meses”, añadió.

Señaló que pese a la imagen que puede recibir el puerto en estos instantes, el turismo no abandona del todo a Mazatlán, pues aunque pocos, los visitantes siguen llegando y mantiene vivo este noble lugar de comercio.

“Sí, fíjate, no nos dejan de visitar (el turismo); el mercado es muy noble, mucha gente viene al mercado porque es una visita obligada, pero no es la afluencia visitante que nosotros esperamos. Como te puedes dar cuenta ahorita, pues el mercado no tiene la afluencia que normalmente tiene durante un puente. Confiamos en las autoridades que le den solución a esto lo más pronto posible”.

Gabriel Rivas es otro de los locatarios que atiende una tienda de artículos para turistas en el elevado del centro, y al igual que los demás comerciantes, empieza a padecer con las ventas bajas de su negocio y la poca llegada de visitantes.