$!Afecta derrame de aguas negras a vecinos de Las Mañanitas y Arboledas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un foco de contaminación, malos olores y suciedad se ha convertido desde hace más de dos días la avenida Jacarandas, luego de un derrame de aguas negras que afecta a vecinos de los fraccionamientos Las Mañanitas y Arboledas INVIES, en Mazatlán.
Después de las lluvias torrenciales que se registraron el pasado jueves 7 de agosto se generó este problema, cuando una alcantarilla colapsó y comenzó a expulsar aguas residuales de forma constante.
Desde entonces, el flujo de aguas negras ha generado considerables encharcamientos en el paso vehicular, así como también ha invadido algunas calles colindantes, afectando la movilidad y la calidad de vida de decenas de familias.
Vecinos de la zona señalaron que el flujo de aguas negras es constante durante todo el día, pero es con el calor del sol cuando los olores se suelen intensificar haciendo insoportable permanecer en el lugar.
Además, manifestaron su preocupación por los posibles riesgos a la salud, ya que la exposición prolongada a las aguas residuales provoque infecciones gastrointestinales, en la piel o afectaciones respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores que habitualmente transitan por la zona.
Este incidente se suma a las constantes quejas ciudadanas por la deficiencia que se ha presentado en el sistema de drenaje y alcantarillado del puerto, el cual suele colapsar durante la temporada de lluvias, dejando a la población expuesta a situaciones de riesgo.
Los habitantes del lugar han expresado que hasta el momento no se ha tenido respuesta por parte de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán para atender el problema.
Por tal motivo, vecinos de Las Mañanitas y Arboledas INVIES hacen un llamado a las autoridades para atender esta problemática y darle una solución antes de que la situación se convierta en un problema mayor para la salud pública.