$!Afecta derrame de aguas negras a vecinos de Las Mañanitas y Arboledas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un foco de contaminación, malos olores y suciedad se ha convertido desde hace más de dos días la avenida Jacarandas, luego de un derrame de aguas negras que afecta a vecinos de los fraccionamientos Las Mañanitas y Arboledas INVIES, en Mazatlán.

Después de las lluvias torrenciales que se registraron el pasado jueves 7 de agosto se generó este problema, cuando una alcantarilla colapsó y comenzó a expulsar aguas residuales de forma constante.

Desde entonces, el flujo de aguas negras ha generado considerables encharcamientos en el paso vehicular, así como también ha invadido algunas calles colindantes, afectando la movilidad y la calidad de vida de decenas de familias.

Vecinos de la zona señalaron que el flujo de aguas negras es constante durante todo el día, pero es con el calor del sol cuando los olores se suelen intensificar haciendo insoportable permanecer en el lugar.