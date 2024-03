Vecinos del Centro, Playa Sur, Parque Bonfil, Juárez, Reforma, Palos Prietos, Ferrocarrilera, Independencia, 12 de mayo, Urías, Montuosa, Libertad y Redonda, se han reportado a Noroeste para denunciar que no aguantan el olor a humo.

”Es insoportable este olor a humo, no se aguanta, pero el Gobierno del Alcalde Édgar no hace nada, no avisa si este humo es malo o no, quizás porque él no viva por acá, pero dónde está el aviso de que es o no malo respirar este humo”, señaló a Noroeste la señora Aída López, quien dijo vivir en la Colonia Redonda, cerca del Parque Bonfil.

El incendio

Desde las 14:00 horas del pasado viernes un fuerte incendio se registró en el basurón, la gran estela de humo negro se apreció desde cualquier punto de la ciudad; corporaciones de emergencia coordinaron acciones para sofocar el fuego.

El incendio en el Basurón Municipal se reportó a las autoridades a las 14:00 horas del pasado viernes y movilizó a las agrupaciones de Bomberos Mazatlán, Bomberos Veteranos y personal de Protección Civil.

Se desconoce el origen del fuego, pero inició en la zona donde se apilaban llantas y el caucho altamente inflamable avivó las llamas y las rachas de viento se encargaron de darle fuerza al incendio y que este se propagara hasta la zona donde se compactan los desechos sólidos en el relleno sanitario.

Al parecer por la explosión de baterías

El Gobierno municipal informó la tarde-noche del pasado viernes que el incendio en el basurón municipal puedo haber iniciado presuntamente por la explosión de baterías y que bomberos de la ciudad y elementos de Protección Civil con apoyo de pipas y maquinaria seguían luchando para controlarlo.

El Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, quien acudió al lugar para verificar la magnitud de la conflagración y girar las instrucciones necesarias para que el municipio brinde todo el apoyo al cuerpo de bomberos, explicó que se está utilizando todo el personal y el equipo necesario para mitigar el fuego.