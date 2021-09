Aunque es probable que la corriente que pasó por encima de los tapos por el huracán “Nora” sí haya llevado alguna cantidad de camarones al mar, será hasta que baje bien el nivel del agua cuando se evaluarán los daños en el sistema lagunar de Escuinapa, dijo el dirigente de la Federación de Cooperativas de Producción Pesquera “Puerta de México Libre”.

“Estamos buen gracias a Dios, aquí no hubo problemas, lo único es que ahorita no sabemos bien porque el agua está pasando por encima de los tapos (mecanismos que impiden que los camarones de esteros y lagunas se vayan al mar) todavía, pero no ha habido ningún reporte de daños, lo único es la carretera de acceso a las pesquerías de Los Sábalos que se trozó un tramo”, añadió Juan Manuel García Santos en entrevista telefónica.

Agregó que los integrantes de dicha federación de dedican a la extracción de camarón de estero en el Sistema Lagunar Laguna Grande, en el municipio de Escuinapa.

“Ya veremos, para poder decir algo necesitamos esperar a que baje el agua y ver los tapos, ver si no están rotos o alguna cosa, es imposible verlos así como están ahorita, que ya está bajando el agua poco a poquito, pero necesitamos que baje para supervisar, no ha habido ningún reporte que se hayan ido, que se hayan quebrado, pero vale más esperar para no dar mal las impresiones”, continuó García Santos.

Ya que el agua baje la gente irá a revisar y si se rompió algún tapo o alguna cosa lo tendrán que reparar.

No descartó que con la corriente de agua que pasó por encima del nivel de los tapos el camarón del sistema lagunar se haya ido al mar.

“Posiblemente (alguna cantidad de camarón se haya ido al mar) porque rebasó arriba de los tapos, el agua les pasó por encima, es como un gallinero si las gallinas andan en el aire pues se van a salir del gallinero”, subrayó el dirigente de la Federación citada, integrada por siete cooperativas con cerca de mil socios que están en espera de revisar si hubo daños y el nivel de los mismos.

“Pues sí afecta todo esto porque el camarón va, sobrepasando los tapos si no lo detiene nada pues se va, no sabemos en qué proporción, pero sí se va, clarísimo que sí (afectó el paso del huracán ‘Nora), no hay un fenómeno de estos que no nos afecte, nos afecta en muchos aspectos, pero nosotros lo que más temíamos era a eso, que quebrara, arrancara alguna sierra y nos dejara sin nada”.