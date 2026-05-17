Afecta onda de calor a Sinaloa; se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México mantendrá las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana en este inicio de semana, prevaleciendo la onda de calor en varias entidades, entre ellas en Sinaloa.

En su proyección meteorológica de las 8:00 horas del domingo a las 8:00 horas del lunes 18 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas máximas de 40 a 45 grados en el centro y sur de Sinaloa, entre otras entidades del país.

Mientras que en su pronóstico de las 8:00 horas del lunes a las 8:00 horas del martes pronosticó que prevalecerá la onda de calor, en el caso de Sinaloa en el norte, centro y sur de la entidad, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados.

Dichas condiciones se extenderán hasta el miércoles.

También dio a conocer que para el municipio de Mazatlán se prevén del domingo al miércoles temperaturas máximas de 31 a 32 grados y temperaturas mínimas de 21 a 23 grados.