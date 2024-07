MAZATLÁN._ Los policías que usaban capuchas o pasamontañas para cubrirse el rostro afectaban hasta a los mismos trabajadores del Ayuntamiento y afortunadamente ya se logró que se la quiten, es lo que se estaba buscando desde hace tiempo, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“La verdad que es un objetivo que habíamos perseguido desde hace tiempo, que ya se logró, el día de ayer, afortunadamente lo que sucedió sirvió para eso, para que se aceleraran los trámites en materia de quitarles ya el tema del pasamontañas”, añadió.

“Hoy por ejemplo me decían los trabajadores de Obras Públicas, yo conviví con ellos en la mañana, fui al campamento, desayuné con ellos y me decían: ¿es cierto que le van a quitar la capucha a los policías?, les dije sí, por qué (y me dicen) que bueno porque a mí me golpearon, luego salió otro (diciendo) porque a mí me quitaron esto, porque a mi me quitaron lo otro y no sabemos quiénes son, nunca les vimos el rostro, fíjate los trabajadores de Obras Públicas, de campo, hoy me lo plantearon y estaban contentos por esta acción, dicen que bueno”.

El Presidente Municipal expresó a la ciudadanía que no se ha terminado, que no se ha quitado el tema y se van ordenando las cosas, cada vez se va mejorando.

“Hoy logramos un paso más, ya se dio una instrucción y ya no va haber, se dio la instrucción a partir de hoy (de que los policías ya no usen capuchas o pasamontañas), ese es un tema importante”, reiteró el Alcalde.

También reconoció que el proceso para sancionar a los policías es muy tardado y posiblemente por eso y por represalias la ciudadanía no denuncia a quien comete irregularidades, afortunadamente ahora con los teléfonos celulares los encaran y difunden cuando cometen irregularidades.

“Sí, por eso y por represalias, algunos se sienten intimidados y obviamente le sacan la vuelta, pero qué hacemos nosotros, le damos seguimiento a los temas, el Órgano Interno de Control desde el momento que hay una denuncia pública a través de los medios, de las redes lo atrae y lo que yo le estoy pidiendo a Rafa (Rafael Padilla Díaz, titular del OIC) es eso, que se aceleren los procedimientos y luego estaremos con la reunión con el vicefiscal para también lo que el había dicho, acelerar los procedimientos”, continuó.

“Creo que la gente va tomando confianza, antes era imposible incluso hasta grabarlo, tenías que grabarlo a escondidas, hoy no, la gente ya encara, la ciudadanía ya tiene ese valor, esta herramienta que es el teléfono ha funcionado mucho para eso, hay que tener cuidado también porque luego se da un mal uso, nos excedemos porque tienen alguien que sí está cometiendo un delito y creo que hay que ser cuidadoso, tampoco ha vamos a ir a defender todo aquello que se denuncie si no hay razón, si hay razón claro lo vamos a defender, si no hay razón no”.

Dio a conocer que ya casi tiene terminado el trabajo de los elementos de las policías Preventiva Municipal y de Tránsito Municipal que están incapacitados desde hace mucho tiempo, que son bastantes, van como 28 y se va sacar el expediente desde cuándo, qué es, si fue riesgo de trabajo, por qué fue, incluso algunos, les digo, porque tenemos conocimiento de causa, laboran en otros lugares, entonces no es posible, todo eso vamos por parte, vamos a meter el orden”.

El Alcalde dijo que se han detectado dichos casos porque entre los mismos policías se denuncian y se da seguimiento y se corroboran los hechos.

También manifestó que ya se acordó que la autoridad estatal disolver la Unidad Especial o Grupo Táctico de la SSPM y en estos días se dará ese proceso.

“Ya a partir de esta semana”, reiteró.

Además dijo que en los dos años de gestión como Alcalde nada más han sido sancionados unos 8 policías, lo que le parece un número bajo porque hay muchas denuncias, muchos actos de presuntas irregularidades y tiene que haber más resultados.

“Es en el tema de la integración es muy burocrático esto de integrar todo, los careos, o sea, es un procedimiento, de los careos, de los testigos, como lo vemos en los tribunales que si no va un testigo, que si no se presenta la persona, entonces se van alargando las cosas, es la naturaleza de los procedimientos, aquí no es que le estén flojeando o algo, no, lo vemos, lo vivimos hoy con los casos que hay a nivel estatal ya nos dimos cuenta cómo son las maniobras, pues es lo mismo que utilizan aquí en estos procesos”, reiteró González Zataráin.