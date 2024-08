MAZATLÁN._ Tras manifestar que los apagones afectan actualmente a más de 10 comunidades y a más de 3 mil familias de la zona rural y a algunas colonias de Mazatlán, el Alcalde Édgar González Zataráin, dijo que enviará un oficio a las oficinas centrales en la Ciudad de México de la Comisión Federal de Electricidad para exigir que se soluciones esta problemática.

“Definitivamente es un tema muy delicado, la gente está muy molesta no solamente en El Quelite, ayer estuvimos en la comunidad de Higueras del Conchi y estuvimos lo mismo en tema del Armadillo, pero son muchas las comunidades que tienen la misma problemática, nosotros lo resentimos y nos enteramos porque a nosotros nos afecta mucho el alumbrado público y tenemos que andar reponiendo muchas veces cableado, centros de carga, no así la lámpara porque se protege”, añadió González Zataráin.

“Tenemos que ir a restablecer el servicio del alumbrado público y lo resentimos mucho en esta temporada, pero la ciudadanía, ayer nos lo planteaban en Higueras precisamente la descompostura de muchos equipos, se les están averiando”.

“Nada menos ayer llevaban más de 50 apagones en el día, los estuvo contabilizando la comisaria y otras gentes ahí, y estando ahí tuvimos dos apagones, ayer que estuvimos en el alumbrado, encendimos y al rato se bajó y otra vez, entonces es algo que sí molesta, que estamos nosotros de acuerdo con que la gente tiene que salir a manifestarse, nosotros también como autoridad local tenemos que hacer lo propio”.

Tras la manifestación que hicieron este martes vecinos de la comunidad del Puente del Quelite en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, tramo Mazatlán-Culiacán en contra de las interrupciones del suministro de energía eléctrica en los últimos días, entre otras peticiones como reductores de vecindad en esa vialidad, el Presidente Municipal añadió que ha tenido pláticas con el superintendente de la CFE en este puerto y se ha venido dando medianamente una atención.

“Y digo medianamente por el nivel del problema que ya escaló, ya creció mucho, no habíamos tenido a inicios de la temporada (actual de lluvias) tantos problemas, pero ya se empiezan a presentar cada día más. Hoy sí te puedo decir que ya está subiendo de tono, que ya es mucho, nadie les da garantía, nadie le recupera al ciudadano lo que pierde, se le componen los refrigeradores, se les descomponen los electrodomésticos y además la molestia de que se quedan buen rato sin energía, eso es molesto y por supuesto justificada la razón por la cual tienen que protestar”, continuó González Zataráin.

“Hoy se va a recibir al Síndico del Quelite acá en la CFE, hay personal del Ayuntamiento acompañando allá. La encargada de Zona Rural, pero no se va resolver con una audiencia que le den al Síndico o que le den a la autoridad municipal, lo que se requiere es que se le dé mantenimiento a las viejas líneas que ya están caducas, que ya están obsoletas, que no le han dado durante muchos años ese mantenimiento que requieren, transformadores que ya están prácticamente deteriorados, que no tienen la capacidad, vemos en la postería que se tiene en algunos lugares cómo se está haciendo pedazos la postería, cómo vemos postes acostados prácticamente”.

También se ven tendidos eléctricos muy dañados, los transformadores muchos de ellos que están derramando líquido, otros se incendian, lo reporta la gente todos los días y se hace llegar esa información a la CFE, se gestiona ante dicha paraestatal, por ello se tienen reuniones con el superintendente y el personal.

“Y vamos a seguir gestionando y elevando la voz para que se atiendan las cosas como debe ser, lo hemos hecho siempre, el año pasado lo hicimos, salimos a dar la cara, a exigirle a la Comisión Federal de Electricidad, ellos no te perdonan nada, vienen y te cortan, y no te dan tiempo a nada, no quieren saber, pero a la hora de otorgar el servicio es de pésima calidad, es deficiente y ahí sí sobre reclamo que le hagas a la Comisión Federal no ganas ni una, ellos te ganan todas, pero tú no les ganas ni una”, reiteró.

“Entonces yo creo que hay molestia de parte de la ciudadanía, hay molestia de parte nuestra como autoridad, por supuesto, porque no ha quedado el tema, se le ha dado mantenimiento medianamente, pero la gran parte de los problemas no se resuelven, nosotros tenemos que invertirle a reponer cableado, a reponer centros de carga, a dar una vuelta, se nos crecen, anoche con la lluvia se nos crecieron un montón los problemas del alumbrado público por los apagones, porque cuando se restablece la energía se dañan, entonces las variaciones de voltaje que le llaman son las que vienen afectando, si afectan un electrodoméstico te afectan igual un tema de alumbrado, entonces por supuesto nosotros tenemos ese tipo de daño y qué hacemos exigirle a la Comisión Federal de Electricidad que cumpla con ese tema”.

Reiteró que sí ha tenido comunicación con el superintendente de la CFE en Mazatlán y el de la región noroeste del país con sede en Hermosillo, Sonora, para solicitar que se vuelvan a intensificar los trabajos para resolver este problema que sí se ha presentado en algunas colonias de la ciudad como la noche del lunes al martes en Lomas del Ébano, Flores Magón y el fraccionamientos Pradera Dorada, pero se ha resentido más en la zona rural a diferencia del año pasado que era más en el área urbana.

También dio a conocer que durante la noche no hubo más afectaciones que los apagones o interrupciones del suministro eléctrico y un semáforo.

“Obviamente en las colonias que detectamos como Flores Magón y Lomas del Ébano que son las que traemos ahí en el radar y en las comunidades rurales, son por lo menos como 10 comunidades las que están sufriendo ese tipo de variaciones, hay más, pero las que hemos tenido conversación con ellos son estas comunidades, la comunidad por ejemplo de todo el sector ese de todo lo que es Higueras del Conchi y Miravalles, esa zona ya tienen desde al año pasado, no es nuevo, el año pasado le sufrieron, hoy le sigue sufiendo y no se ha resuelto”, continuó.

“Deben de ser como unas 3 mil familias (afectadas en total)”.

Entre otros puntos, expresó que los apagones afectan al equipo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarrillado de Mazatlán, se le han quemado bombas del sistema de suministro de agua potable tanto el año pasado como este año y la CFE nunca va a revisar nada.

“Pues es hora que no nos quieren reconocer el ahorro de energía que traemos del alumbrado público, se hacen pato, por no decirlo de otra manera, se hacen mensos por el tema de lo que es el censo, nos dicen nos falta el 15 por ciento, nos falta el 13 por ciento, pero pasa un mes, dos meses y no avanzan, entonces esa es otra exigencia que traemos, nosotros”.

“Queremos ver reflejado ese ahorro, ellos a la hora de cobrar no perdonan nada y nosotros tenemos meses desde octubre del año pasado por lo menos ya instalando alumbrado público que te ahorra y no nos han querido todavía concluir el censo y se la van a llevar así a que terminemos”, recalcó.

“Nos siguen cobrando lo mismo, nos siguen cobrando como si fueran de 180 watts cuando ya son de 80 watts las lámparas en lugares donde no hay medición, donde hay medición sí se reflejó en el recibo, pero donde no hay medición, que son la mayoría, que lo hacen ellos como un estimado en función del número de lámparas pues ahí nos están pegando en la torre, nosotros vamos a exigirle retroactivo a cuando se instalaron esas lámparas, pero no quieren ceder cobrar menos, andan buscando cómo cobrar más, no cómo cobrar menos y eso es en deterioro de la población”.

Reiteró que va dirigir un oficio a las oficinas centrales de la CFE en la Ciudad de México en busca de solución a estos problemas porque aquí no ha tenido avances.

“Lo voy a dirigir a México porque aquí no he tenido avances, ha habido no negativa, pero retrasan a propósito, dicen ahí va, empezaron con que les faltaba el 20, luego el 18 y ahí te dan números, 15, el censo, cuando es algo que se puede hacer desde mi punto de vista en un mes, no le veo mayor problema, no reconocen lo que ya censaron, eso no es otra cosa más que una mañosada de la Comisión Federal y de quienes dirigen esto para no hacer valer el ahorro energético al Municipio”, expresó.

En reponer las lámparas se han invertido poco más de 100 millones de pesos y se va cerrar con 130, 140 millones de pesos y en promedio se siguen pagando de 9 a 10 millones de pesos a la CFE por el consumo de energía eléctrica, en el ahorro se debería de traer unos 2 a 3 millones de pesos al mes, que al año sería entre 20 a 30 millones de pesos de ahorro, informó González Zataráin.