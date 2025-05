Afectan bloqueos carreteros al sector industrial en Sinaloa: Canacintra

MAZATLÁN._ Los bloqueos carreteros que se han registrado por la inseguridad en la entidad afectan a la industria en Sinaloa tanto por el retraso en el traslado de mercancías como a los proyectos que se tienen en el norte del estado, por ello lo que se quiere es seguridad en las carreteras, manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán, Sergio Rojas Velarde.

“Cuando se bloquean los tramos carreteros afecta a la industria, afecta tanto en todos el movimiento de las mercancías que se tienen a través del estado pues todas estas afectaciones que se están dando en Mochis, alrededor de Ahome, todo eso afecta a los proyectos que se tienen en el norte del estado, hay proyectos industriales muy fuertes que se pueden ver afectados por estos incidentes”, añadió Rojas Velarde.

“Lo que están haciendo nuestros afiliados es la verdad que nos levantamos todos los días a checar las noticias y ver qué tramos carreteros pueden estar bloqueados para tratar de no pasar por ahí y si no se puede esperar a que se desbloqueen los puntos carreteros y ya poder proceder con el trasiego de mercancía, hay una preocupación muy fuerte por lo que está pasando”.

Ante los bloqueos carreteros por la actual crisis de violencia que se vive en Sinaloa añadió que actualmente sólo se tienen reportes de que se retrasó alguna mercancía, pero hasta ahí y quienes están al frente de las empresas transportistas están preocupados por el robo de camiones que les quitan para el bloqueo y tienen problemas para poder cobrar el seguro de ese vehículo, lo que es un tema muy complejo.

“Lo que queremos es seguridad en las carreteras para que también el turismo se reactive porque el turismo carretero de Mazatlán es el 90 por ciento, entonces si algún tramo que está bloqueado, aunque sea a 100 kilómetros de aquí afecta a la marca Mazatlán porque ustedes cuando encabezan algo dicen en la Mazatlán-Culiacán sucedió este atentado o este incidente, entonces la gente está escuchando siempre la palabra Mazatlán, Mazatlán, Mazatlán donde se está viendo afectada la marca y eso genera la percepción de inseguridad y a los turistas les da temor visitarnos”, reiteró el dirigente de la Canacintra en Mazatlán.

“Entonces lo que tenemos que hacer es decir específicamente dónde sucedió el incidente y si no está afectando realmente a Mazatlán decirlo tal cual para que también nosotros, porque esta es una cadenita, porque si no vienen los turistas también la industria no puede proveer de insumos a toda la hotelería porque todo esto se detiene, necesitamos reactivar Mazatlán”.