$!Afición mazatleca celebra los goles de México ante Chequia

Los goles anotados por Mateo Chávez y Julián Quiñones hicieron estallar en jubiló a los pocos aficionados mazatlecos que se dieron cita en restaurantes y taquerías cercanas a la zona costera, para disfrutar del partido de México contra República Checa.

El esfuerzo de Luis Romo y la gran definición de Mateo Chávez ayudaron a que la afición del equipo Tricolor soltara el nerviosismo y celebren un gol que ya muchos tenían atorado en la garganta por la insistentes jugadas de México en el Estadio Ciudad de México.