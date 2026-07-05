$!Afición se manifiesta también en zona turística para alentar a la Selección Mexicana

Al igual que se está viviendo en distintos puntos de la ciudad, la avenida Camarón Sábalo y sus negocios volvieron a ser el epicentro de la afición mazatleca para alentar a México en el Mundial, especialmente en su duelo de este domingo contra Inglaterra, el cual se atrasó hasta las 17:50 horas.

Desde muy temprano, los bares de la Zona Dorada registraron la asistencia de grandes multitudes llegando para apartar su lugar y ser testigos de un encuentro que promete ser histórico. Además de encabezar un ambiente lleno de porras y selfies por doquier.