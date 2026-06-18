$!Aficionados siguen en restaurantes de la Rafael Buelna el segundo duelo de México

MAZATLÁN._ Con una afluencia de baja a moderada, algunos restaurantes de la avenida Rafael Buelna transmitieron este jueves el encuentro de la Selección Mexicana frente contra Corea del Sur, mostrando su entusiasmo por la justa mundialista.
A pesar de que solo fueron alrededor de cuatros negocios los que estaban pasando el partido de futbol del equipo nacional, algunas familias se hicieron presentes para apoyar al Tri con porras y emoción, mientras degustaban alimentos.
Al igual que sucedió en el primer encuentro de la Selección en la Copa Mundial de Futbol 2026, la mayoría de los aficionados decidió ver el partido en casa, sin embargo, algunos visitantes y gente local se unieron entre amigos para acudir a la zona turística del puerto y apoyar al equipo.
La zona comercial de la avenida Rafael Buelna también estuvo participando de forma colorida en el encuentro de este jueves, pues algunos trabajadores de taquerías vestían la camisa de México y adornaron su espacio con banderitas tricolores y promociones para los clientes.