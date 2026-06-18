$!Aficionados siguen en restaurantes de la Rafael Buelna el segundo duelo de México

MAZATLÁN._ Con una afluencia de baja a moderada, algunos restaurantes de la avenida Rafael Buelna transmitieron este jueves el encuentro de la Selección Mexicana frente contra Corea del Sur, mostrando su entusiasmo por la justa mundialista.

A pesar de que solo fueron alrededor de cuatros negocios los que estaban pasando el partido de futbol del equipo nacional, algunas familias se hicieron presentes para apoyar al Tri con porras y emoción, mientras degustaban alimentos.