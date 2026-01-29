Afina detalles de logística el Instituto de Cultura y avanza en la organización del Carnaval de Mazatlán 2026

Con una planeación orientada a la eficiencia, el respeto a la tradición y la innovación responsable, el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, avanza en la logística del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!” con un proyecto que prioriza la organización de espectáculos más ágiles y una mayor presencia de la música de banda como eje identitario.

El titular de la dependencia, Óscar García Osuna, destacó la intención de consolidar esta festividad como un evento cultural de impacto, delineando los principales aspectos logísticos y conceptuales que guiarán la realización de la máxima fiesta del puerto.

García Osuna comentó que se espera como a través de esta organización se pueda atender de manera responsable las expectativas del público y de los distintos sectores involucrados, especialmente en los espectáculos para las coronaciones.

“Estamos haciendo ajustes en algunos espectáculos para que la coronación conviva con otros momentos del programa, por lo que ha sido complicado el ponernos de acuerdo con algunos artistas, que un día nos dicen que, si van a dejar a las reinas en el escenario, y otros días que no, aunque todo está establecido por escrito”, comentó.

“El escenario se diseñó para que las reinas no molesten al artista, pero que queden arriba, por lo que ha sido una guerra titánica, porque muchas veces la gente no entiende cómo funciona la logística de estos eventos”, añadió.

El funcionario señaló que la esencia del Carnaval radica en resaltar la tambora como un elemento cultural identitario de Mazatlán, pero con una propuesta que, a su vez, permita mostrar su evolución musical y su integración con otros lenguajes artísticos.

Para poder lograrlo, se ha planificado un programa artístico que va más allá de la percusión tradicional, aportando reinterpretaciones. Fusiones que enriquezcan la experiencia de los asistentes.

En este sentido, explicó que en términos logísticos la organización del Carnaval contempla espectáculos más dinámicos y accesibles, con presentaciones de duración moderada que favorezcan la asistencia y la comprensión del público, sin sacrificar la calidad artística.

Asimismo, se contempla la integración de la tambora en la mayoría de los eventos, como eje central del sonido y el recorrido festivo, incluyendo el Desfile de Carnaval y las actividades en espacios emblemáticos como Olas Altas.

Además, mencionó que la coordinación con los distintos grupos musicales y artistas será de gran importancia para una representación amplia y creativa de la tambora, respetando los derechos de autor y promoviendo la participación de talentos locales y reconocidos. “Vamos a viajar con Germán Lizárraga y la OSLA en otra reinterpretación de la tambora, para luego quedarnos con tambora en todos los eventos. En el desfile, el final es una explosión de tambora, en Olas Altas se vivirá una explosión de tambora”, comentó.

“Tenemos que entender que estamos tratando de priorizar la tambora, por lo que sí, va a haber para todos los gustos, pero la mayoría de la música que estaremos escuchando en este carnaval va a ser tambora, de una u otra forma”, agregó.

En lo que se refiere al desfile y las coronaciones, dos de los momentos centrales de esta gran fiesta porteña, García Osuna explicó que se han diseñado estructuras escénicas que permitan la convivencia armónica entre reinas, artistas y el público, procurando minimizar interferencias y maximizar la visibilidad de todos los participantes.

Finalmente, el titular de Cultura hizo un llamado a la participación activa de la ciudadanía, reconociendo que el éxito de un evento de esta magnitud depende tanto de la planificación institucional como del interés y el respeto del público hacia la cultura y las tradiciones que el Carnaval Internacional de Mazatlán representa.