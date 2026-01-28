Afina Protección Civil operativo de seguridad para el Carnaval de Mazatlán

A menos de un mes del arranque oficial del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, ya se encuentra listo el protocolo integral de seguridad que se aplicará durante las festividades, el cual ha sido trabajado de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para garantizar la integridad de locales y turistas que se esperan en los principales puntos de concentración.

Así lo informó el coordinador de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Osuna Tirado, quien expresó que este operativo contempla la participación de todas las instancias de resguardo y seguridad durante la celebración de la máxima fiesta porteña.

Osuna Tirado destacó que durante este operativo se implementarán acciones específicas en las zonas de mayor concentración, que van desde Olas Altas, hasta la Zona Dorada, así como en el Centro Histórico, medidas que se reforzarán durante los fines de semana y en los eventos que tradicionalmente registran mayor afluencia.

“Ya tenemos listo el protocolo, es un tema que hemos venido trabajando en conjunto con los tres niveles de gobierno, obviamente ya hay un protocolo establecido tanto para Olas Altas como para los puntos de más congregaciones y los fines de semana”, comentó.

“En este operativo vamos a participar todas las instancias de gobierno en cuanto a instituciones de resguardo, así como de seguridad”, añadió.

El funcionario mencionó que uno de los puntos centrales del operativo será el control de acceso en la zona de Olas Altas, pues al igual que en años anteriores, se podrá regular la entrada cuando el espacio alcance su capacidad máxima, con el fin de evitar riesgos y garantizar condiciones seguras para quienes ya se encuentren dentro del área.

“Ha habido necesidad, otros años, de alguna manera controlar el acceso una vez que está lleno, si vemos que ya se supera el aforo que se debería de tener dentro, se toma una medida preventiva. El aforo va a estar variando, va a depender mucho del acomodo de toda la infraestructura que se va a colocar dentro de Olas Altas, tanto barras, como templetes y puestos de comida”, dijo.

“Dependiendo como quede establecido ya se va a determinar la posible cantidad de aforo. Una vez que se haga la primera revisión, ahí se va a determinar, precisamente para que sea un espacio seguro y la gente pueda disfrutar en familia”, agregó.

Osuna Tirado señaló que este trabajo se lleva a cabo en coordinación de Protección Civil y el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, para establecer el número de personas que podrán ingresar sin comprometer la seguridad, especialmente durante jornadas de alta afluencia como el Combate Naval.

De manera paralela, el coordinador de Protección Civil detalló que se implementará un operativo de supervisión en restaurantes, bares y establecimientos fijos y semifijos, con revisiones enfocadas en el cumplimiento del programa interno de Protección Civil, de forma prioritaria, en la verificación de las instalaciones de gas, ante antecedentes de tanques deteriorados o fuera de su vida útil.

“Traemos operativos directamente en los restaurantes, donde se le va a estar dando cumplimiento al programa interno de protección civil, que estén cumpliendo con todas las medidas de seguridad y sobre todo el tema de las revisiones de las instalaciones de gas”, señaló.

“Así también en esos tanques de gas donde ya ha habido algunas situaciones y han tenido que reemplazar los tanques de gas estacionarios por ciertas situaciones, como presentar de alguna manera deterioro, ya cumplir su fecha de caducidad, entre otros”, añadió.

Osuna Tirado destacó que todos los establecimientos que manejen gas deberán de contar con tanques en buen estado, reguladores adecuados, mangueras de alta presión, válvulas de cierre rápido y extintores funcionales, por lo que los comerciantes que no cumplan con la normativa deberán corregir las observaciones para poder operar durante el Carnaval.

En lo que respecta a los vendedores ambulantes, el funcionario destacó que quienes expenden alimentos calientes, se estará trabajando en coordinación con la Subdirección de Comercio, donde se prevé la implementación de capacitaciones y revisiones constantes, como parte de acciones preventivas.

“Ya estamos ahí aterrizando en unos planes precisamente con ellos, incluso algunas capacitaciones que les vamos a dar ahí de manera gratuita para que ellos también tengan alguna capacitación”, destacó.

“Y todos los establecimientos que manejen gas que son fijos y semifijos, van a estar verificados tanto por comercio, así como por nosotros y bomberos”, agregó.

Finalmente, Osuna Tirado reiteró que la prioridad de Protección Civil es que el Carnaval de Mazatlán 2026 se desarrolle en un ambiente ordenado y seguro, privilegiando la prevención y el disfrute familiar de una de las tradiciones más importantes del puerto.