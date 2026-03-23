Afinan detalles del Operativo de Seguridad Semana santa 2026, en Mazatlán

Autoridades y mandos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de organismos de auxilio y rescate sostuvieron este lunes una reunión para afinar los últimos detalles del Operativo de Seguridad Semana Santa 2026, en Mazatlán, que se pondrá en marcha el próximo sábado.

En el encuentro realizado en la Sala de Cabildo, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez manifestó que Mazatlán se encuentra listo para recibir a los visitantes durante las semanas Santa y de Pascua, en las que se proyecta una ocupación hotelera del 89 por ciento.

“Subrayó que se implementarán estrategias específicas para salvaguardar la integridad de turistas y locales en las principales zonas de afluencia”, informó el Gobierno de Mazatlán en un comunicado de prensa.

Agregó que se pondrá especial atención en playas como Brujas y Cerritos debido a las corrientes marinas que se presentan en esas áreas, así como en comunidades rurales como La Noria, El Quelite, El Recodo, Puerta de Canoas y Villa Unión, donde se fortalece la promoción del turismo rural, sin descuidar las colonias de la ciudad.

Además, recordó que para esta Semana Santa se espera el arribo de cuatro cruceros turísticos y en todo el periodo vacacional se prevé la llegada de cerca de 30 mil cruceristas.

A la reunión privada asistieron autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de corporaciones de seguridad y auxilio y rescate, entre ellas las secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía Estatal, Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja Mexicana.

En dicho Operativo de Seguridad participarán cerca de 2 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de gobierno y de organismos de auxilio y rescate, de acuerdo con lo que informó la semana pasada la Presidenta Municipal.