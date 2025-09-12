$!Afinan detalles para el tradicional desfile de Independencia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Autoridades municipales, federales y educativas sostuvieron una reunión con el objetivo de afinar detalles para el desfile cívico-militar del 215 aniversario del inicio de la Independencia, a realizarse el martes 16 de septiembre.

Cinthia Deras, titular de la Junta Patriótica y Reclutamiento del Gobierno de Mazatlán, indicó que el objetivo de la reunión fue dar a conocer el acomodo de los contingentes sobre la Avenida del Mar, los cuales serán divididos en dos grupos: el primero conformado por los tres órdenes de seguridad; en tanto el segundo, por 13 planteles educativos.

El horario de inicio del desfile será en punto de las 08:00 horas del Monumento al Pescador hacia la avenida Quirino Ordaz Coppel.