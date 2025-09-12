$!Afinan detalles para el tradicional desfile de Independencia en Mazatlán

MAZATLÁN._ Autoridades municipales, federales y educativas sostuvieron una reunión con el objetivo de afinar detalles para el desfile cívico-militar del 215 aniversario del inicio de la Independencia, a realizarse el martes 16 de septiembre.
Cinthia Deras, titular de la Junta Patriótica y Reclutamiento del Gobierno de Mazatlán, indicó que el objetivo de la reunión fue dar a conocer el acomodo de los contingentes sobre la Avenida del Mar, los cuales serán divididos en dos grupos: el primero conformado por los tres órdenes de seguridad; en tanto el segundo, por 13 planteles educativos.
El horario de inicio del desfile será en punto de las 08:00 horas del Monumento al Pescador hacia la avenida Quirino Ordaz Coppel.
Con respecto a los cierres viales, Mario Ernesto Cruz Hernández, subdirector de Tránsito Municipal, detalló que el personal a su cargo comenzará con el retiro de vehículos y corte vial a partir de las 05:00 horas del martes, desde Paseo Claussen, avenida Zaragoza, Ángel Flores, Olas Altas, Avenida del Mar, hasta Insurgentes, esto para el libre acomodo de los participantes y dar paso al recorrido.
Cruz Hernández dijo que las bocacalles en Avenida del Mar también tendrán corte vial, por lo que ante dicha situación se recomienda a los padres de familia, participantes y ciudadanía que acudirá a ver el desfile, tomen vías alternas para arribar a los sitios, además lo hagan con anticipación para evitar congestionamiento vial.
La Coordinación Municipal de Protección Civil también emitió algunas recomendaciones, entre las que destaca hidratar y alimentar a los jóvenes para evitar alguna situación de descompensación durante la trayectoria del contingente.