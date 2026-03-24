Afinan detalles para mega simulacro que se realizará este miércoles en playas de Mazatlán

Personal de instituciones participantes afinan detalles del macro simulacro que se realizará mañana miércoles en las playas de la Avenida del Mar, frente a las antiguas instalaciones de la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa.

El simulacro que se realizará a las 10:00 horas de este 25 de marzo tiene como objeto que los elementos de auxilio y rescate tengan una mejor preparación para el próximo periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua.

También servirá como protocolo de graduación para los 130 salvavidas que participaron durante las últimas semanas en un curso de certificación impartido por personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, dijo recientemente el coordinador municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

En el simulacro de rescate de personas en riesgo de ahogarse participarán elementos del Escuadrón Acuático, Protección Civil Municipal y Estatal y parámetros de la Cruz Roja Mexicana, entre otros.

“Están afinando detalles del mega simulacro de mañana”, confirmó personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sobre la presencia de elementos del Escuadrón Acuático, Marina y Protección Civil la mañana de este martes en el área donde se realizará el ejercicio en mención.

Esta mañana también se vio en esa zona el despliegue de elementos del Escuadrón Acuático a bordo de dos motos acuáticas.

Será el próximo sábado cuando se dará el banderazo de inicio del Plan Operativo de Seguridad Semana Santa 2026 en Mazatlán en el que participarán más de 2 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno y de auxilio y rescate, que incluirá la Semana de Pascua.